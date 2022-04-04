РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб (58)

Измаил вечерний 2022.04.04 07:45

Cегодня в 07:42 Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 апреля. Враг планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями. По данным Генштаба, военно-политическое руководство Российской Федерации начало мероприятия скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения