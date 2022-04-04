РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб (58)

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- В россии развернули скрытую мобилизацию для привлечения 60 тыс. резервистов и обещают мародерам "трофеи" в Украине : Сайт Александра Дубинского 12:32
- В россии начали мероприятия скрытой мобилизации резервистов - Генштаб : Українські національні новини 11:52
- Генштаб: рф проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек : IPnews 11:46
- Скрытая мобилизация в России: враг рассчитывает привлечь около 60 тысяч человек : Хвиля 11:38
- 4 апреля 2022 Оперативная информация по состоянию на утро 04.04.2022 по российскому вторжению : Донбасс информационный 11:28
- В РФ хотят мобилизовать до 60 тыс военных, а технику взять со склада : Dnepr.Info 11:27
- 04.04.2022, 10:54 Оперативная сводка Генштаба ВСУ на утро 40-го дня войны : АСН.in.ua 11:13
- 4 апреля 2022, 07:08 В России начаты меры скрытой мобилизации резервистов, - Генштаб : LB.ua 11:08
- РФ хочет отправить в Украину еще 60 тысяч человек: в Генштабе ВСУ рассказали, где враг берет резервы : Комментарии.UA 10:08
- В россии начали мероприятия скрытой мобилизации резервистов - Генштаб : ПрессОрг24 10:45
- В РФ начали скрытую мобилизацию, в ходе которой планируют привлечь 60 тысяч солдат - сводка Генштаба ВСУ : Odessit.in.ua 10:33
- Война РФ против Украины: оккупанты снова обстреливали Николаев - есть пострадавшие : НикВести 10:08
- Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную обстановку по состоянию на 6:00 4 апреля 2022 : 34 телеканал Дніпро 10:04
- Война в Украине: оперативная информация от ВСУ по состоянию на 4 апреля : Кстати+ 09:52
- В России начали скрытую мобилизации резервистов - Генштаб : Вести-UA 09:50
- РФ тайно мобилизирует резервистов. Их бросят на войну с Украиной - Генштаб : Gazeta.ua 09:45
- - 4 апреля 2022 7:14 В России начали скрытую мобилизацию - Генштаб : EconomistUA 09:34
- Оккупанты привлекают резервистов, на Донбассе ВСУ отбили 7 атак : Барометр Южноукраинска 09:29
- Россия проводит скрытую мобилизацию и планирует привлечь к войне против Украины до 60 тысяч человек - Генштаб : РИА Мелитополь 09:25
- Мобилизованных в россии резервистов обеспечивают устаревшей техникой и заманивают на войну с Украиной "трофеями", - Генштаб ВСУ : Факти 09:17
- В РФ начали скрытую мобилизацию, в ходе которой планируют привлечь 60 тысяч солдат - сводка Генштаба ВСУ : Одесская Правда 09:19
- Командование армии рф хочет мобилизовать 60 тысяч человек - Генштаб ВСУ : UA-Футбол 09:14
- В РФ начали скрытую мобилизацию, в ходе которой планируют привлечь 60 тысяч солдат - сводка Генштаба ВСУ : Одесса-Медиа 09:11
- 40-е сутки войны в Украине: РФ проводит скрытую мобилизацию - Генштаб ВСУ : World News 08:45
- Украина продолжает противостоять агрессии России: сводка Генштаба на утро 4 апреля : World News 08:42
- Оккупанты планируют привлечь 60 тысяч резервистов к боевым действиям в Украине - Генштаб (видео) : Парламент.UA 08:50
- РФ начала скрытую мобилизацию: планируют привлечь еще 60 тысяч человек : Realist.online 08:41
- Генштаб: "Россия хочет призвать 60 тысяч новых солдат" : Спорт.ua 08:36
- РФ проводит скрытую мобилизацию с целью привлечь до 60 тысяч новых солдат, - Генштаб ВСУ : Фокус 08:35
- РФ начала скрытую мобилизацию резервистов: оперативные данные Генштаба ВСУ : Dnepr.express 08:29
- 40-й день войны: оперативная информация Генштаба : Dnepr.Info 08:26
- В РФ началась скрытая мобилизация резервистов, а ВСУ отразили 7 атак на Донбассе: сводка штаба : РИА Мелитополь 08:25
- В России начали скрытую мобилизацию - Генштаб : DailyUA 08:25
- 04.04.2022, 07:49 В России началась скрытая мобилизация резервистов, - Генштаб : В Час Пик 08:20
- Уже повоевавших россиян снова зазывают в армию: обещают не отбирать награбленное в Украине : Телеграф.com.ua 08:13
- 4 апреля, 07:56 Сводка Генштаба: в рф начата скрытая мобилизация резервистов - планируют привлечь 60 тысяч солдат : Думская.net 08:03
- 40-е сутки войны в Украине: РФ проводит скрытую мобилизацию - Генштаб ВСУ : На пенсии 08:03
- 07:33 / 04.04.2022 40-й день войны россии против Украины: оперативная информация от Генштаба ВСУ : Багнет 08:01
- Россия вооружает своих военных техникой, которой более 30 лет : 24 канал 08:00
- РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб : УНИАН 07:51
- В россии началась скрытая мобилизация резервистов : Укринформ 07:47
- РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб : Измаил вечерний 07:45
- Война России против Украины: хроника 4 апреля : Центр журналистских расследований 07:45
- В россии начали скрытую мобилизацию, рассчитывают привлечь около 60 тысяч человек - Генштаб : Слово і Діло 07:42
- Ситуация на фронте на утро 4 апреля: информация Генштаба : DsNews 07:41