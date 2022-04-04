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РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб

РФ проводит скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч человек - Генштаб (58)

Измаил вечерний 2022.04.04 07:45
Cегодня в 07:42 Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 апреля. Враг планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями. По данным Генштаба, военно-политическое руководство Российской Федерации начало мероприятия скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения
ГЕНШТАБ, МАРОДЕРСТВО, МОБИЛИЗАЦИЯ, РЕЗЕРВИСТ, МИНОМЕТ, ЗАЩИТНИЦА, Украина, Россия, Донецк, Луганск, Дагестан, Ингушетия, Краснодар, Пермь, Крым
2022.04.04 (58)

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