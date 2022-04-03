Польский премьер о резне в Буче: это тревожный сигнал для Европы (8)

MY.UA 2022.04.03 23:46

3 апреля, 20:39 В Польше требуют немедленно созвать саммит ЕС по поводу преступлений российских военных в Украине. Кроме того, эта европейская страна призывает ужесточить санкции против России после того, как мир увидел тот кошмар, который натворили рашисты на Киевщине. Об этом в Facebook написал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что преступления, совершенные оккупантами в отношении