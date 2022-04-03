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Польский премьер о резне в Буче: это тревожный сигнал для Европы

Польский премьер о резне в Буче: это тревожный сигнал для Европы (8)

MY.UA 2022.04.03 23:46
3 апреля, 20:39 В Польше требуют немедленно созвать саммит ЕС по поводу преступлений российских военных в Украине. Кроме того, эта европейская страна призывает ужесточить санкции против России после того, как мир увидел тот кошмар, который натворили рашисты на Киевщине. Об этом в Facebook написал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что преступления, совершенные оккупантами в отношении
БУЧА, ОККУПАНТ, ЗВЕРСТВО, ИРПЕНЬ, КИЕВЩИНА, ГОСТОМЕЛЬ, Зеленский, Подоляк, Россия, Украина, Киев
2022.04.04 (8)

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