"Путин - военный преступник": Байден отреагировал на зверства российской армии в Буче (ВИДЕО) (95)

Телеканал "Дом" 2022.04.04 22:47

Сегодня в 22:00 Первоисточник: Телеканал "Дом" Джо Байден. Фото: gettyimages.com Президент США Джозеф Байден отреагировал на зверства российских солдат в городе Буча Киевской области, где во время оккупации произошли массовые убийства мирных жителей, информирует "Дом". "Помните, меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником? Правда заключается в том, что мы можем увидеть в Буче.