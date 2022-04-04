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"Путин - военный преступник": Байден отреагировал на зверства российской армии в Буче (ВИДЕО)

"Путин - военный преступник": Байден отреагировал на зверства российской армии в Буче (ВИДЕО) (95)

Телеканал "Дом" 2022.04.04 22:47
Сегодня в 22:00 Первоисточник: Телеканал "Дом" Джо Байден. Фото: gettyimages.com Президент США Джозеф Байден отреагировал на зверства российских солдат в городе Буча Киевской области, где во время оккупации произошли массовые убийства мирных жителей, информирует "Дом". "Помните, меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником? Правда заключается в том, что мы можем увидеть в Буче.
БУЧА, ВОЕННЫЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЗВЕРСТВО, ОККУПАНТ, ПОСОЛ, Зеленский, Украина, Россия, Киев
2022.04.04 (95)

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