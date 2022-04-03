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Зеленский обратился к матерям российских военных: посмотрите, каких ублюдков вырастили

Зеленский обратился к матерям российских военных: посмотрите, каких ублюдков вырастили (6)

РБК-Україна 2022.04.03 17:46
Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 17:40 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua) Автор: Валерия Полищук Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство мирного населения в Буче и обратился к матерям российских военнослужащих, которые воюют в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в Telegram. "Советую посмотреть (фотографии из Бучи, - ред.) матерям русских военных.
БУЧА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАЛАЧ, МАРОДЕР, УБЛЮДОК, БУХАРЕСТ, Зеленский, Украина, Россия, Киев, Грузия
2022.04.04 (6)

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