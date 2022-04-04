Казни мирного населения были в планах вторжения - разведка Британии (42)

Версии.com 2022.04.04 11:52

Массовые убийства, которые совершали российские военные в украинских городах, входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом заявил глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур в Twitter. "Мы знали, что планы вторжения Путина включали внесудебные казни его военными и сотрудниками разведывательных служб", - написал Мур. По его словам, сообщения из освобожденных от российских солдат украинских районов об убийствах мирных жителей ужасны.