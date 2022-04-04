Казни мирного населения были в планах вторжения - разведка Британии (42)

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- План Путина включал внесудебные казни в Украине - британская разведка : Bigmir)net Новости 13:09
- Казни мирных украинцев были частью плана Путина - глава британской разведки : Комментарии.UA 12:48
- Вторжение Путина предусматривало казни мирного населения, - глава MI6 : World News 11:47
- Казни украинцев входили в план вторжения путина - глава британской разведки МИ-6 : Українські національні новини 11:53
- Казни мирного населения были в планах вторжения - разведка Британии : Версии.com 11:52
- Путин планировал казни в Украине, - глава британской разведки : Телеканал "Дом" 11:46
- "Мы знали, что планы Путина по вторжению включали казни". Глава Ми-6 отреагировал на массовые убийства в Буче : Измаил вечерний 11:45
- Планы Путина по вторжению включали внесудебные казни украинцев, - разведка MI6 : Голос народу 11:37
- Мы знали, что планы Путина включали казни мирного населения, - глава британской разведки : Еспресо TV 11:35
- 4 апреля 2022 11:09 Глава британской разведки: "Путин планировал казни в Украине" : Dynamomania.com 11:33
- Казни мирных жителей Украины входили в план вторжения Путина : УСИ Одесса 11:27
- 04-Apr-2022 11:20 Казни мирного населения были в планах вторжения - разведка Британии : Южная правда 11:26
- Глава разведки МI6: казни в Украине - часть плана Путина : Вести.ua 11:15
- 11:03 04.04.2022 Внесудебные казни входили в план путина еще до вторжения - глава Ми-6 : Петр и Мазепа 11:10
- Вторжение Путина предусматривало казни мирного населения, - глава MI6 : Хвиля 11:09
- Планы Путина по вторжению включали внесудебные казни украинцев, - разведка MI6 : Фокус 11:05
- Казни гражданских - это часть плана Путина по вторжению в Украину - руководство MI6 : Регион Киев Медиа 10:44
- Казни мирных украинцев были частью плана Путина - глава британской разведки : Сегодня.ua 10:46
- Казни украинцев входили в план вторжения путина - глава британской разведки МИ-6 : ПрессОрг24 10:45
- Таков был план: британская разведка раскрыла главную подлость россиян в Украине : Телеграф.com.ua 10:43
- В планы Путина входили казни, проводимые его военными, - глава MI-6 : Повінь.com.ua 10:23
- Путин приказывал своим солдатам казнить украинцев во время вторжения - британская разведка : Главред 10:35
- 04.04.2022 в 10:22 Британская разведка: Казни украинцев входили в планы Путина : InfoResist.org 10:30
- Израиль осудил резню в Буче : ZN,UA 10:16
- Казни гражданских - это часть плана Путина по вторжению в Украину - руководство MI6 : NewsSky.com.ua 10:14
- Террор против мирных жителей Украины - часть плана Путина : Online.ua 10:13
- "Мы знали, что планы Путина по вторжению включали казни". Глава Ми-6 отреагировал на массовые убийства в Буче : Страна.ua 09:46
- В Кремле планировали казни в Украине - британская разведка : Gazeta.ua 09:45
- Планы путинского вторжения включали казни украинцев - глава британской спецслужбы : Укринформ 09:32
- Планы путинского вторжения включали казни украинцев - глава британской спецслужбы : MY.UA 09:31
- Резня и казни гражданских - часть путинского плана : ZN,UA 09:16
- 04.04.2022 07:54 Казни украинцев входили в план Путина - разведка Мі 6 : ДонПресс 08:33
- Сегодня 07:40 Казни входили в план путина по вторжению в Украину, - глава британской разведки MI6 Ричард Мур : Весь Харьков 08:10
- 04.04.2022 07:54 Казни украинцев входили в план Путина - Мі 6 : ДонПресс 08:03
- Неоправданная жестокость и убийства мирных граждан - тоже часть плана Путина, - МI6 : Iнше ТВ 07:36
- Глава разведки МI6: Казни в Украине - часть плана Путина по вторжению, мы знали заранее : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Массовые казни в Украине были частью планов путина - руководство MI6 : Слово і Діло 06:42
- Казни входили в план вторжения Путина, - глава MI6 : 24 канал 06:30
- Глава британской разведки заявил, что казни военных входили в планы Путина по вторжению в Украину : Еспресо TV 06:04
- Казни входили в планы Путина по вторжению в Украину - глава MI6 : УНИАН 04:20
- Планы РФ по вторжению в Украину включали казни, проводимые ее военными и спецслужбами - глава МI6 : Гордон 00:36