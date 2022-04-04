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В британском министерстве обороны назвали главную цель вторжения России в Украину

В британском министерстве обороны назвали главную цель вторжения России в Украину (29)

РИА Мелитополь 2022.04.04 07:25
В британском министерстве обороны назвали главную цель вто 04 апреля 2022, 06:26 Захват Мариуполя в настоящее время является ключевой целью вторжения России в Украину, поскольку это должно обеспечить Кремлю сухопутный коридор для военных из РФ в оккупированный россиянами Крым. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter. https://tsn.ua/ru/politika/v-britanskom-ministerstve-oborony-nazvali-
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