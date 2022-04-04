Бучу показали на спутниковых снимках: братская могила появилась еще 10 марта (24)

Hronika.info 2022.04.04 12:40

04.04.2022 Первые признаки раскопок были 10 марта. Журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер опубликовал 4 апреля в Twitter спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых видно массовое захоронение на территории Храма всех святых в Буче Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон. Спутниковые снимки показывают траншею с телами погибших длиной примерно 14 метров, вырытую на территории церкви.