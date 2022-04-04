Бучу показали на спутниковых снимках: братская могила появилась еще 10 марта (24)

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- 4 апреля 2022, 11:35 Братская могила в Буче длинной в 14 метров была вырыта заранее - спутниковые снимки : Dialog.ua 12:26
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- Спутник зафиксировал братскую могилу в Буче еще 10 марта : NewsSky.com.ua 12:14
- 11:40 04.04.2022 Первые признаки братской могилы в Буче зафиксированы на снимках еще от 10 марта - Maxar : Петр и Мазепа 12:10
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- Признаки первой братской могилы в Буче появились 10 марта: спутниковые снимки : Українські національні новини 11:53
- Геноцид в Буче: огромную братскую могилу показали со спутника (Фото) : Комментарии.Киев 10:36
- Появились спутниковые фото братской могилы в Буче : IPnews 10:46
- Братская могила в Буче появилась еще 10 марта - Reuters : ТСН.ua 10:46
- Признаки первой братской могилы в Буче появились 10 марта - спутниковые снимки : ПрессОрг24 10:45
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- Maxar показал спутниковые снимки братской могилы в Буче (фото) : Фокус 10:05
- Опубликованы спутниковые снимки братской могилы в Буче. ФОТО : From-UA.com 09:35
- Братскую могилу в Буче зафиксировали на спутниковых снимках : ZN,UA 08:47
- Братские могилы в Буче начали появляться ещё 10 марта: появились фото со спутников : Телеграф.com.ua 08:13
- Показали спутниковые снимки братской могилы в Буче : Gazeta.ua 06:44
- Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, где начало раскопок братской могилы в Буче заметно с 10 марта : Еспресо TV 06:34
- Спутниковые снимки показали появление братской могилы в Буче 10 марта : РБК-Україна 06:31
- С помощью спутника установили, что братская могила в Киевской области появилась 10 марта : UA.news 06:01
- Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта - спутниковые снимки Maxar : Новое Время 05:46
- Обнародованы фото братской могилы в Буче : Українська правда 04:40
- Спутниковые снимки Maxar показывают, что братская могила в Буче появилась 10 марта : ЛІГАБізнесІнформ 04:38