Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Бучу показали на спутниковых снимках: братская могила появилась еще 10 марта

Бучу показали на спутниковых снимках: братская могила появилась еще 10 марта (24)

Hronika.info 2022.04.04 12:40
04.04.2022 Первые признаки раскопок были 10 марта. Журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер опубликовал 4 апреля в Twitter спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которых видно массовое захоронение на территории Храма всех святых в Буче Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон. Спутниковые снимки показывают траншею с телами погибших длиной примерно 14 метров, вырытую на территории церкви.
БУЧА, СНИМКА, ТРАНШЕЯ, МОГИЛА, ПЕРВОЗВАННЫЙ, ФУТ, Венедиктов, Maxar Technologies, Киев, Россия, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022