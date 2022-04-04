11:02 / 04.04.2022 Живые рядом с мертвыми: под Черниговом рашисты держали в подвале более 150 человек (32)

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- 04-Apr-2022 10:17 Под Черниговом войска РФ держали в подвале школы более 150 человек : Южная правда 11:26
- Российские оккупанты держали в маленьком подвале более 150 заложников в Черниговкой области : Odessa Online 11:16
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