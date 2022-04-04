11:02 / 04.04.2022 Живые рядом с мертвыми: под Черниговом рашисты держали в подвале более 150 человек (32)

Багнет 2022.04.04 11:31

Иллюстративное фото из открытых источников В селе Ягодное Черниговской области российские захватчики удерживали в небольшом школьном подвале более полутора сотен человек одновременно. Об этом месте общественности рассказал и поделился фотографиями оттуда глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. На улицу, говорит глава ОВА, военные рф людей выпускали нечасто. "Не знаю, какими словами это можно описать.