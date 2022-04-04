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Зеленский выступил на "Грэмми": Поддержите нас любым способом, только не молчанием

Зеленский выступил на "Грэмми": Поддержите нас любым способом, только не молчанием (31)

Сегодня.ua 2022.04.04 07:46
Павел Заяц Редактор Власть Сегодня 4 апреля, 07:35 Президент напомнил миру о разрушенных украинских городах и погибших детях Владимир Зеленский выступил на вручении "Грэмми" / Фото: Коллаж: Сегодня Президент Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" и призвал весь мир поддержать Украину, противостоящую российской агрессии. "Тишина разрушенных городов и убитых людей.
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