Зеленский выступил на "Грэмми": Поддержите нас любым способом, только не молчанием (31)

Сегодня.ua 2022.04.04 07:46

Павел Заяц Редактор Власть Сегодня 4 апреля, 07:35 Президент напомнил миру о разрушенных украинских городах и погибших детях Владимир Зеленский выступил на вручении "Грэмми" / Фото: Коллаж: Сегодня Президент Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" и призвал весь мир поддержать Украину, противостоящую российской агрессии. "Тишина разрушенных городов и убитых людей.