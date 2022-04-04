России готовят полную наземную блокаду (37)

Позиция 2022.04.04 13:50

04 апреля 2022 13:01 После начала вторжения РФ в Украину ЕС закрыл небо для всех российских самолетов, однако грузы могли перемещаться наземным путем. В данный момент Польша, Латвия, Литва и Эстония готовят процесс полной транспортной изоляции РФ - произойдет это уже в ближайшие дни. Таким образом, европейские границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты, а любое автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными. Автор: maxxx