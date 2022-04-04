Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль (28)

- Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : Повінь.com.ua 21:19
- Госбюджет Украины из-за войны теряет 2 млрд грн в день - Денис Шмыгаль : ЛІГАБізнесІнформ 20:54
- Во сколько Украине обходится день войны: Шмыгаль назвал цифру : Вести-UA 20:50
- Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : Новости без границ 20:39
- Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны - Шмыгаль : ПрессОрг24 19:45
- - 4 апреля 2022 16:37 Бюджет теряет 2 млрд гривен в день - Шмыгаль : EconomistUA 18:34
- Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : FinOboz 18:33
- Бюджет теряет 2 млрд гривен в день - Шмыгаль : DailyUA 18:25
- С каждым днем войны бюджет Украины теряет 2 млрд гривен : Fin.org.ua 18:04
- Бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : Вести-UA 17:50
- Украина теряет от 35% до 50% ВВП из-за войны - Шмыгаль : Українські національні новини 17:48
- С каждым днем войны бюджет Украины теряет 2 млрд гривен : Укрудпром 17:44
- 04 апреля 14:40 Госбюджет Украины из-за войны теряет около 2 млрд грн в день - Шмигаль : Forbes Украина 15:59
- 04 апреля 2022 14:45 Из-за войны Украина ежедневно теряет 2 млрд гривен, а общие потери достигли 565 млрд долларов - Шмыгаль : Klymenko Time 15:49
- 04 апреля 2022 Минфин оценивает ежедневные потери госбюджета от войны в 2 млрд грн : GMK Center 15:45
- "Около 2 млрд в день": премьер Шмыгаль назвал потери украинского бюджета из-за боевых действий : Politeka 15:40
- Апрель, 04 в 15:28 Во сколько обходится бюджету Украины каждый день войны: Шмыгаль назвал цифру : ICTV Факти 15:36
- Госбюджет теряет 2 миллиарда гривен в день, - премьер : Корабелов.инфо 14:50
- Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : Front News International 14:36
- В Кабмине рассказали, сколько бюджет Украины теряет в день из-за войны : Фраза.ua 14:35
- Бюджет Украины ежедневно теряет около 2 млрд гривен из-за войны - Шмыгаль : Вести.ua 14:15
- Из-за нападения россии украинский бюджет теряет почти 2 миллиарда в день - Шмигаль : Укринформ 14:02
- Денис Шмыгаль : Фраза.ua 13:35
- Шмыгаль о потерях бюджета из-за войны: около 2 миллиардов в день : УП: Економічна правда 13:34
- Бюджет теряет 2 млрд гривен в день - Шмыгаль : MY.UA 13:30
- Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль : РБК-Україна 12:46
- Шмыгаль рассказал, сколько день войны стоит украинскому бюджету : Слово і Діло 12:12