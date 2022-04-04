Из-за войны бюджет Украины теряет около 2 млрд гривен в день, - Шмыгаль (28)

Front News International 2022.04.04 14:36

20 Минуты 58 Секунды Тому назад Из-за войны России против Украины бюджет теряет около 2 млрд гривен в день. Но окончательные расчеты будут делаться после боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью для СМИ. "Сейчас если говорить о расчетах Минфина по потерям бюджета, то потери Украины составляют около 2 млрд гривен в день.