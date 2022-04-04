Ракетные удары по Одессе: есть пострадавший; прокуратура начала уголовное производство (фото) (25)

- Появилось видео момента ракетного удара по Одессе : Судебно-юридическая газета 22:39
- В Одессе начато уголовное производство: после ракетного обстрела оккупантов : Взгляд из Одессы 22:11
- Ракетный удар по заводу в Одессе: начато расследование, появились фото с останками снарядов : Николаевский центр журналистских расследований 20:30
- В Одессе рассказали о последствиях ракетного обстрела : Одесский Наблюдатель 20:03
- Обстрел Одессы: россияне уничтожили резервуары с горючим : Gazeta.ua 18:44
- Ракетный обстрел Одессы: прокуратура начала расследование : Деловая Одесса 18:28
- Прокуратура начала расследование по ракетным обстрелам Одессы : Yuzhny.info 17:37
- В Одессе начали расследование по факту ракетного обстрела: подробности (фото) : УСИ Одесса 17:27
- Ракетный обстрел нефтеперерабатывающего завода в Одессе: начато расследование (ФОТО) : Бессарабiя.UA 17:17
- Ракетные удары по Одессе: есть пострадавший; прокуратура начала уголовное производство (фото) : Одесская жизнь 17:11
- Офис генпрокурора Украины открыл производство из-за ракетных обстрелов Одессы армией РФ : Крым.Реалии RFE/RL 16:52
- Прокуратура рассказала о подробностях ракетных ударов по Одессе (ФОТО, ВИДЕО) : Одесский Курьер 16:46
- Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе: есть раненый. Открыто производство : ПрессОрг24 16:45
- На месте вчерашнего ракетного обстрела ведется следствие : ТК Град 16:38
- 4 апреля, 16:13 В результате обстрела нефтехранилищ пострадал одессит - мужчину госпитализировали : Думская.net 16:33
- В Одессе в результате ракетного удара уничтожены резервуары с горючим : Вести.ua 16:15
- Прокуратура начала расследование из-за вчерашнего обстрела Одессы : Одесса-Медиа 16:12
- 04.04.2022 15:20 По факту ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе начато расследование (фото) : Одессит.ua 16:12
- Ракетный обстрел Одессы: оккупанты повредили НПЗ, 1 человек ранен - прокуратура : Українська правда 16:10
- В результате ракетных ударов по Одессе один человек ранен, погибших нет : Новости Донбасса 16:02
- 14:25 04.04.2022 В результате ракетных ударов оккупанта по Одессе один человек ранен, погибших нет : Интерфакс-Україна 14:55
- Удар по Одессе: уничтожены резервуары с горючим и повреждены хозяйственные постройки - детали : 24 канал 15:00
- Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе: есть раненый. Открыто производство : Українські національні новини 14:48
- Из-за вчерашнего ракетного удара по Одессе пострадал человек : Vgorode.ua 14:45
- Обстрел Одесского НПЗ. Уничтожены резервуары с горючим, повреждены коммуникации : ЛІГАБізнесІнформ 14:38