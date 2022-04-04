Ракетные удары по Одессе: есть пострадавший; прокуратура начала уголовное производство (фото) (25)

Одесская жизнь 2022.04.04 17:11

2022-04-04 Одесская областная прокуратура начала расследование по поводу ракетного удара по Одессе. Напомним, ракетный обстрел критической инфраструктуры в Одессе произошел ранним утром воскресного дня, 3 апреля 2022 года. Как сообщает прокуратура Одесской области на своем официальном сайте, по данному факту начато уголовное производство. "По данным следствия, утром 3 апреля 2022 года военнослужащие вооруженных