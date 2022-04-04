Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии (28)

Finance.UA 2022.04.04 22:33

Сегодня 22:00 Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок россии и беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр. "С 31 марта компания передала свой бизнес игр в россии и беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.