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Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии

Разработчик игр Wargaming заявил о выходе из беларуси и россии (28)

Finance.UA 2022.04.04 22:33
Сегодня 22:00 Разработчик игр Wargaming заявил о решении покинуть рынок россии и беларуси. Передал свой бизнес местному управлению Lesta Studio, который больше не связан с компанией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу разработчика игр. "С 31 марта компания передала свой бизнес игр в россии и беларуси местному управлению Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
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