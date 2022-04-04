04 апреля 2022, 15:03 россия мобилизует подростков из "Юнармии" для войны против Украины, - Денисова (26)

Восточный Вариант 2022.04.04 18:45

россия проводит мобилизацию среди подростков в отрядах "Юнармии" для продолжения войны на территории Украины. Решение об их привлечении к военным действиям было принято еще в середине марта. Об этом пишет в Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. "В лучших традициях Гитлера рф как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь.