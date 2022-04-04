04 апреля 2022, 17:51 Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе сложная, надеется на посредничество Турции в этом вопросе (видео) (37)

- Зеленский о Мариуполе: Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ : Гордон 23:06
- Зеленский - о спасении Мариуполя: Ответ появится в ближайшие дни, а может и часы : Goodnews.ua 22:16
- 04.04.22 16:32 Зеленский о Мариуполе: "О реальных планах я не могу вам говорить. Поддерживаем ребят. В ближайшие дни или, может, даже часы появится ответ на этот вопрос". ВIДЕО : Цензор.Нет 22:02
- В Мариуполе ситуация намного хуже, чем во всех городах Киевской области - Арестович : Gazeta.ua 21:44
- Бойцы "Азова" в Мариуполе уничтожили два танка и бронетранспортер : Укринформ 21:17
- В ближайшие дни или часы: Зеленский - о ситуации в Мариуполе : Вести-UA 20:50
- Зеленский сделал заявление о деблокаде Мариуполя: решение будет в ближайшие часы или дни : GlavPost.Com 20:37
- Зеленский рассказал, когда могут деблокировать Мариуполь : Hronika.info 19:40
- Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Мариуполя : Соцпортал 19:34
- Зеленский - о спасении Мариуполя: Ответ появится в ближайшие дни, а может и часы : Укринформ 19:02
- 04 апреля 2022, 17:51 Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе сложная, надеется на посредничество Турции в этом вопросе (видео) : Восточный Вариант 18:46
- "Надеемся найти ответ в ближайшие дни или часы" - Зеленский о спасении Мариуполя : Gazeta.ua 18:44
- Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : Front News International 18:36
- Что будет с Мариуполем? Зеленский ответил на один из важнейших вопросов : Спорт.ua 18:36
- В ближайшие дни или часы: Зеленский - о ситуации в Мариуполе. ВИДЕО : From-UA.com 18:35
- 04 апреля 2022 16:24 Зеленский о спасении Мариуполя: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : Экономика.com.ua 18:34
- Зеленский о спасении Мариуполя: ответ появится в ближайшие дни или часы : Шиповник.ua 18:32
- Зеленский рассказал о ситуации со спасением Мариуполя : Слово і Діло 18:12
- 04.04.22 16:32 "О реальных планах я не могу вам говорить. Поддерживаем ребят. В ближайшие дни или, может, даже часы появится ответ на этот вопрос", - Зеленский о Мариуполе. ВIДЕО : Цензор.Нет 18:07
- Решение по Мариуполю может появиться в ближайшие часы - Зеленский : Bigmir)net Новости 18:09
- 04.04.2022 17:31 Зеленский рассказал, когда планируется решить вопрос с Мариуполем : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Зеленский о Мариуполе: надеемся найти решение в ближайшие дни, а может, часы (видео) : Главное 18:06
- Зеленский о спасении Мариуполя: ответ появится в ближайшие дни или часы : Завтра.UA 17:54
- Зеленский сделал прогноз по ситуации в Мариуполе : ZN,UA 17:47
- Зеленский о Мариуполе: Надеемся получить ответ в ближайшие дни или часы : Новое Время 17:46
- Зеленский о спасении Мариуполя: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- "В ближайшее время появится ответ", - Зеленский о деблокаде Мариуполя (видео) : Фокус 17:35
- Зеленский о Мариуполе: надеемся найти решение в ближайшие дни, а может, часы (видео) : УНИАН 17:19
- Зеленский рассказал о судьбе Мариуполя : MY.UA 17:16
- Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы, - Зеленский о Мариуполе : Преступности.нет 17:10
- "Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантов : Главред 17:05
- 04.04.2022 16:42 Зеленский пообещал дать ответ о ситуации в Мариуполе в ближайшие дни или часы : ДонПресс 17:03
- Зеленский о ситуации в Мариуполе: в ближайшие дни или часы у нас появится ответ : Obozrevatel 17:01
- Зеленский о спасении Мариуполя: ответ появится в ближайшие дни или часы : РБК-Україна 16:46
- Зеленский - о Мариуполе: Думаю, что в ближайшие дни, а может часы у нас появится ответ : UA-Футбол 16:44
- Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : Українська правда 16:40