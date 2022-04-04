Россия готовится захватить Харьков и создает запасы боеприпасов (22)

Бессарабiя.UA 2022.04.04 20:17

04.04.2022 19:16 О таких намерениях со стороны российских войск стало известно в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает Бессарабия.UA со ссылкой на РБК-Україна. В частности, пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник во время сегодняшнего брифинга сообщил, что помимо захвата Харькова, оккупанты планируют также окружить украинские силы Операции объединенных сил. "Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению