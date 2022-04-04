Россия готовится захватить Харьков и создает запасы боеприпасов (22)

- 04.04.22 20:51 Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны : Цензор.Нет 22:03
- Минобороны Украины: раша собирается захватить Харьков : Спорт.ua 21:36
- Войска РФ готовятся захватить Харьков - Минобороны : Соцпортал 21:34
- В Минобороны заявили о подготовке захвата Харькова российскими оккупантами : Акцент.zp.ua 21:18
- 04.04.2022 в 20:21 МО: Россия планирует захватить Харьков : InfoResist.org 20:30
- 04-Apr-2022 18:14 РФ готовится захватить Харьков - Минобороны : Южная правда 20:25
- РФ готовится захватить Харьков - Минобороны : РИА Мелитополь 20:25
- Россия готовится захватить Харьков и создает запасы боеприпасов : Бессарабiя.UA 20:17
- Российские оккупанты хотят попытаться захватить Харьков - Минобороны Украины : Гордон 19:06
- Россия готовится захватить Харьков и окружить украинские войска в зоне ООС - Минобороны : From-UA.com 19:05
- Россия хочет захватить Харьков и зону ООС: в Минобороны рассказали о подготовке : Парламент.UA 18:55
- 2022.04.04 Московиты планируют захватить Харкив : RUpor.info 18:42
- РФ готовится захватить Харьков - Минобороны : DailyUA 18:25
- Оккупанты готовятся к попытке захватить Харьков, - Министерство обороны : Vgorode.ua 18:16
- Российские оккупанты готовятся захватить Харьков - Минобороны : ЛІГАБізнесІнформ 18:08
- РФ готовится к попытке захвата Харькова, - Минобороны : Еспресо TV 18:05
- 04.04.2022 17:40 В Минобороны рассказали, какой город планируют захватить войска РФ в ближайшее время : ДонПресс 18:03
- Россия готовится захватить Харьков - Минобороны : Українська правда 17:40
- Российские оккупанты готовятся захватить Харьков и усиливают группировку на Донецком направлении - МОУ : ОстроВ 17:39
- 04.04.2022 16:59 Оккупaнты готовятся окружить ООС и зaхвaтить Харьков, - Минобороны : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Российские войска готовятся захватить Харьков : Главное 17:05