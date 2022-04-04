Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка получила данные о проблемах оккупантов с зарплатами (21)

- Оккупантов РФ командование обманывает на деньги. Разведка Украины добыла секретные документы : Сегодня.ua 23:01
- Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта : ПрессОрг24 22:45
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- Российским оккупантам вместо денег обещают выходные и запрещают жаловаться - ГУР Минобороны : Гордон 22:06
- Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка обнародовала документы о проблемах в армии оккупанта : Українські національні новини 21:47
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- Российские военные не получают обещанных денег, - украинская разведка (ДОКУМЕНТЫ) : Акцент.zp.ua 21:12
- российские военные жалуются, что им не дают обещанных денег, а взамен предлагают выходные, - разведка : Преступности.нет 21:10
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- 04.04.2022 20:26 Выходные вместо выплат. В разведке рассказали, как командование РФ обмануло солдат, воюющих в Украине : ДонПресс 20:33
- Российские военные не получают обещанных выплат, - разведка : OstanniPodii.com 20:14
- Военные рф не получают обещанных выплат - разведка : Odessa Online 20:14
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