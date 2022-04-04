Выходные вместо денег и запрет жаловаться: разведка получила данные о проблемах оккупантов с зарплатами (21)

Главное 2022.04.04 21:35

4 апреля 2022 21:13 Российские военные не получают обещанных им денежных выплат за войну в Украине. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение по поводу обращения солдат РФ российских руководству. Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные.