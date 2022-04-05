"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля (69)

2022.04.05 (69)2022.04.04 (51) →
- Украина: ЧАО "Укрзализныця" возобновляет рейсы через Днепр по расписанию : Транспорт Украины и мира 14:16
- 05.04.2022 :: 12:57 Движение пассажирских поездов до Краматорска возобновлено : Транспортный бизнес 13:40
- Движение эвакуационных поездов из Краматорска восстановлено : Технополис 13:26
- Поезд Львов-Лозовая изменяет маршрут и будет следовать через Полтаву без заезда в Харьков : Центр Транспортных Стратегий 13:21
- Укрзализныця назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Днепр : Goodnews.ua 13:06
- Поезд Львов-Лозовая будет курсировать через Полтаву без заезда в Харьков : Вести.ua 13:15
- 05.04.2022 13:04 На 5 апреля запланировано отправление из Одессы девяти пассажирских поездов : Одессит.ua 13:11
- 05.04.2022 12:36 В Краматорске после обстрела возобновили движение поездов. Известно об изменении графика : ДонПресс 13:03
- В Краматорск не идут поезда: когда возобновится движение после обстрелов : Вести-UA 12:50
- Из Одессы запланировано отправление девяти пассажирских поездов : Измаил вечерний 12:45
- Укрзализныця объявила об очередных эвакуационных поездах из Одессы : Ivasi.news 12:44
- 05.04.2022 :: 10:53 Из-за вражеских обстрелов в Краматорск не может прибыть поезд для эвакуации : Транспортный бизнес 12:40
- Движение поездов до Краматорска возобновлено. Будут прибывать с опозданием : РБК-Україна 12:31
- "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда "Днепр - Чоп" до Покровска : УНИАН 12:19
- Укрзалізниця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 5 апреля : Ukrainian Bessarabia 12:15
- Укрзализныця назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Днепр : Укринформ 12:02
- Укрзализныця назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Днепр : MY.UA 12:01
- 11:39 05.04.2022 Поезд Львов-Лозовая меняет маршрут и будет курсировать через Полтаву без заезда в Харьков : Интерфакс-Україна 12:00
- "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля : Правда за Одессу 11:51
- Как уехать из Одессы 5 апреля: расписание поездов : УНИАН 11:45
- Эвакуироваться из Запорожья можно тремя поездами: какой из них бесплатный : Inform.zp.ua 11:41
- Приднепровская ж\д: расписание пригородных поездов на 5 апреля : Dnepr.Info 11:26
- Эвакуация из Харькова: как уехать из города 5 апреля : УНИАН 11:15
- Обстрел Краматорска: в город временно не идут поезда : Вести.ua 11:15
- Как уехать из Киева 5 апреля: расписание поездов : УНИАН 11:15
- Как эвакуироваться из прифронтовых городов востока. Все маршруты на 5 апреля : Свои.City 11:11
- В результате ночных ударов врага разрушено железнодорожное полотно между Краматорском и Славянском : ОбщеЖитие Online 11:10
- Российские оккупанты ночью обстреляли железную дорогу в Краматорске: эвакуационные поезда отменяются : ОстроВ 11:10
- 10:36, Сегодня График эвакуационных поездов на 5 апреля : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 11:07
- 10:36, СегодняГрафик эвакуационных поездов на 5 апреля : 6264.com.ua Краматорск 11:06
- 05 апреля, 2022 - 10:40 Эвакуационный поезд в Харьковской области меняет маршрут : KharkivToday 11:04
- 10:36, Сегодня График эвакуационных поездов на 5 апреля : 06277.com.ua Доброполье 11:02
- В Краматорске под обстрел попали железнодорожные пути. Движение поездов приостановлено : КП в Украине 11:00
- Из-за обстрелов в Краматорске остановлено движение поездов : Railway Supply 10:55
- Из-за вражеских обстрелов в Краматорск не может доехать поезд для эвакуации : Kramatorsk.info 10:51
- ВС РФ атаковали железную дорогу в Краматорске: эвакуация под вопросом (фото) : Фокус 10:35
- 05.04.2022 10:09 Рита Парфенова Поезда через Харьков изменили маршрут: причины : Редпост 10:24
- Из-за вражеских обстрелов в Краматорск не может доехать поезд для эвакуации : Укринформ 10:17
- Из-за обстрелов в Краматорск пока не идут поезда: когда возобновится движение : РБК-Україна 10:16
- Из-за обстрелов Краматорска изменен маршрут поезда Лозовая - Львов : Харьковские Известия 10:12
- Сегодня из Кривого Рога отправятся 4 поезда. Два из них - эвакуационные : Кривбасс On-Line 09:52
- Расписание эвакуационных рейсов из Харькова на 5 апреля : Vgorode.ua 09:45
- Список эвакуационных и регулярных поездов из Днепра и Кривого Рога на 5 апреля : Gorsovet.com.ua 09:38
- Стало известно расписание эвакуационных поездов из Запорожья на 5 апреля : РИА Мелитополь 09:25
- 05.04.2022 08:41 Укрзализныця назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 5 апреля : Аргументы и Факты Украина 09:09