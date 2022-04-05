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"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля (69)

Правда за Одессу 2022.04.05 11:51
Автор: Александра Поляк 08:00 05.04.2022 Информация опубликована на официальном сайте компании. "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля. Расписание рейсов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск - Львов 16:00 - 276/275 Краматорск - Львов 18:00 - 278/277 Краматорск - Львов Другие: 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая 16:10 - 7931 Покровск - Днепр 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
ПОЕЗД, ЛОЗОВАЯ, ЛЕВ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ДНЕПР, КРАМАТОРСК, Львов, Киев, Одесса, Украина, Харьков, Ужгород, Запорожье, Вена, Варшава, Польша
2022.04.05 (69)

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