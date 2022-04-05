"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля (69)

Правда за Одессу 2022.04.05 11:51

Автор: Александра Поляк 08:00 05.04.2022 Информация опубликована на официальном сайте компании. "Укрзализныця" назначила 6 дополнительных эвакуационных рейсов на 5 апреля. Расписание рейсов: Краматорск: 13:00 - 274/273 Краматорск - Львов 16:00 - 276/275 Краматорск - Львов 18:00 - 278/277 Краматорск - Львов Другие: 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая 16:10 - 7931 Покровск - Днепр 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр