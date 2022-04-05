Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Объяснил почему. Арестович заявил, что оккупанты не вернутся в Киевскую область

Объяснил почему. Арестович заявил, что оккупанты не вернутся в Киевскую область (5)

Новое Время 2022.04.05 00:16
4 апреля, 23:48 Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты не вернутся в Киевскую область. Война России против Украины - главные события 4 апреля "Они не собираются возвращаться по другим причинам [в ответ на вопрос
ГЕНШТАБ, ТАНК, ЦИСТЕРНА, ПОТЕРЯ, ОККУПАНТ, КАТЕР, Украина, Россия, Киев
2022.04.05 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022