Объяснил почему. Арестович заявил, что оккупанты не вернутся в Киевскую область (5)

Новое Время 2022.04.05 00:16

4 апреля, 23:48 Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты не вернутся в Киевскую область. Война России против Украины - главные события 4 апреля "Они не собираются возвращаться по другим причинам [в ответ на вопрос