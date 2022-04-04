В Изюме враг принудительно вывозит местное население в россию - Генштаб (6)

2022.04.05 (6)2022.04.04 (62) →
- В Пологах российские оккупанты выгнали из районной больницы пациентов и разместили там своих раненых : Запорожские вести 07:00
- Больницы России и Беларуси не справляются с наплывом раненых оккупантов : Повінь.com.ua 05:28
- Больницы России и Беларуси не справляются с наплывом раненых оккупантов : Новости без границ 04:42
- Оккупанты депортируют местных жителей Изюма в Россию, - Генштаб ВСУ : Повінь.com.ua 04:29
- Оккупанты депортируют местных жителей Изюма в Россию, - Генштаб ВСУ : Новости без границ 03:42
- На востоке украинские военнослужащие успешно отбили семь атак врага за сутки : Новое Время 00:01