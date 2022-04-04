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В Изюме враг принудительно вывозит местное население в россию - Генштаб

В Изюме враг принудительно вывозит местное население в россию - Генштаб (6)

Укринформ 2022.04.04 19:32
04.04.2022 19:10 В Изюме враг принудительно вывозит местное население в россию. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 часов 4 апреля, передает Укринформ. "На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию российской федерации", - говорится в сообщении. На Северском направлении обстановка изменений не претерпела.
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2022.04.05 (6)

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