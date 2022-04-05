Зеленский: оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления (42)

УНИАН 2022.04.05 00:51

Виолетта Орлова 00:38, 05.04.22 Украина заинтересована в том, чтобы освобожденные от оккупантов города посетило как можно больше журналистов, "чтобы мир увидел, что сделала Россия". Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.