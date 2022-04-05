Зеленский: оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления (42)

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- Зеленский заявил, что в Бородянке и других освобожденных городах жертв может быть больше, чем в Буче : Страна.ua 07:16
- Итоги 04.04: Визит в Бучу и освобожденные области : MY.UA 07:15
- Зеленский уверен, что россияне узнают всю правду о своих согражданах-убийцах : Goodnews.ua 07:01
- Зеленский: Если бы мы получили необходимое оружие, смогли бы спасти тысячи людей : Goodnews.ua 07:01
- "Россия собирается тотально геноцидить наше население" - Подоляк : Gazeta.ua 06:44
- "Правосудие должно осуществиться" - Франция хочет помочь Украине в расследовании зверств российских оккупантов : Gazeta.ua 06:44
- 05 апреля 2022 00:14 В Бородянке и других освобожденных городах все может быть хуже, чем в Буче - Зеленский : Экономика.com.ua 06:34
- Это не пройдет безнаказанно, - глава МИД Канады отреагировала на зверства россиян в Буче : 24 канал 06:30
- россия хочет присоединить Херсонскую область, поэтому там нет зверств как в Буче, говорит Виктор Бобыренко : Наша Столиця 06:21
- Александр Роднянский признал, что российская культура самоуничтожилась после Бучи: "Потерял дар речи" : Znaj.ua 06:16
- Импортировали 40%: после Бучи Италия поддержала санкции против российского газа : Politeka 05:40
- Импортировали 40%: после Бучи Италия поддержала санкции против российского газа : MY.UA 05:31
- Война в Украине: Великобритания поможет пострадавшим от сексуального насилия : ZN,UA 04:46
- Зеленский: Если бы мы получили необходимое оружие, смогли бы спасти тысячи людей : MY.UA 03:16
- Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии в Украину в ближайшее время : ОстроВ 03:10
- 5 апреля, 03:03 "Украина должна получить оружие, чтобы быстрее выгнать оккупантов": Владимир Зеленский обратился к народу : Думская.net 03:03
- Зеленский: Если бы мы получили необходимое оружие, смогли бы спасти тысячи людей : Укринформ 03:02
- "Буча отдыхает": Арестович сообщил, что ситуация в Макарове, Бородянке и других городах может быть еще хуже : MY.UA 03:01
- ООН: важно приложить усилия для проведения эффективного расследования произошедшего в Буче : ТСН.ua 02:46
- "Буча отдыхает": Арестович сообщил, что ситуация в Макарове, Бородянке и других городах может быть еще хуже : ТСН.ua 02:46
- Зеленский сравнил зверства российских солдат в украинских селах с действиями гитлеровцев : UA.news 02:16
- ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст : Повінь.com.ua 02:33
- В ближайшее время в Украину прибудет канцлер Австрии : Еспресо TV 02:04
- Зеленский уверен, что россияне узнают всю правду о своих согражданах-убийцах : Укринформ 02:02
- Зеленский уверен, что россияне узнают всю правду о своих согражданах-убийцах : MY.UA 02:01
- ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст : Новости без границ 01:42
- Есть множество доказательств, что именно русские войска уничтожают мирные города, пытают и убивают мирных людей - обращение Президента : ФK "Динамо" Київ 01:33
- Есть множество доказательств, что именно русские войска уничтожают мирные города, пытают и убивают мирных людей - обращение Президента : ФK "Динамо" Київ 01:33
- Солдаты РФ творили в украинских селах такое, чего местные не видели при нацистской оккупации, - Зеленский : ДнепрCity.net 01:03
- Зеленский: "Есть много доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города" : MY.UA 01:01
- Зеленский: "Есть много доказательств того, что именно российские войска уничтожают мирные города" : Сегодня.ua 01:01
- Зеленский: оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления : УНИАН 00:51
- В других освобожденных городах жертв может быть больше, чем в Буче - Зеленский : УНИАН 00:50
- Солдаты РФ творили в украинских селах такое, чего местные не видели при нацистской оккупации, - Зеленский : РБК-Україна 00:46
- 00:29 05.04.2022 В селах Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты творили такое, чего не видели во время нацистской оккупации - Зеленский : Интерфакс-Україна 00:45
- Роднянский: "После Бучи нельзя больше говорить о русской культуре" : Gazeta.ua 00:43
- Каждый виновный в насилии против украинцев должен быть привлечен к ответственности - координатор системы ООН в Украине : ОстроВ 00:39
- В освобожденной части Киевской области круглосуточный комендантский час продлили до 7 апреля : Комета-Кропивницкий 00:33
- Зеленский заявил, что преступления оккупантов в освобожденных городах хуже времен нацистской оккупации : Новое Время 00:31
- Русские мародеры, которые в Украине гребли все подряд, уже прославились на весь мир - их имена известны : MY.UA 00:01
- Русские мародеры, которые в Украине гребли все подряд, уже прославились на весь мир - их имена известны : КП в Украине 00:00