Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский: оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления

Зеленский: оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления (42)

УНИАН 2022.04.05 00:51
Виолетта Орлова 00:38, 05.04.22 Украина заинтересована в том, чтобы освобожденные от оккупантов города посетило как можно больше журналистов, "чтобы мир увидел, что сделала Россия". Зеленский напомнил, что сегодня обсудил это с президенткою Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты понесут ответственность за все совершенные ими преступления.
БУЧА, ОККУПАНТ, ИРПЕНЬ, ГОСТОМЕЛЬ, ЗВЕРСТВО, ЗЕЛЕНСКИЙ, Зеленский, Россия, Украина, Киев
2022.04.05 (42)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022