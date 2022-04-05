5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен (33)

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- В Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России : СЛОВО Одесса 20:05
- Уголь, техника, банки: Европейский Союз введет пятый пакет санкции против РФ : Центр журналистских расследований 18:45
- 5 апреля 2022, 16:31 "Нам нужно выдержать максимальное давление", - глава Еврокомиссии о санкциях против РФ : LB.ua 18:37
- В ЕС раскрыли состав новых санкций против РФ : Front News International 18:35
- Энергетика, торговля, транспорт: ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ : APnews.com.ua 18:30
- Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт российского угля и на операции с 4 банками, - фон дер Ляйен : Газета День 18:28
- ЕС анонсировал мощный 5-й пакет санкций против РФ из-за зверств в Буче : Online.ua 18:13
- Официально: ЕС готовит санкции против российской нефти : Bigmir)net Новости 18:09
- ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, корабли в портах и другое : АналитикаUA.net 18:08
- Ермак: мы продолжим работать, чтобы убедить наших партнеров в нефтяном эмбарго : РБК-Україна 18:01
- 5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен : Kramatorsk.info 17:51
- В ЕС анонсировали введение угольного эмбарго и новых санкций против рф : Dnepr.Info 17:26
- В ЕС предложили пятый пакет санкций против россии: его содержание : Парламент.UA 17:25
- Сегодня, 16:40 ЕС вводит эмбарго на уголь из России и ограничивает въезд российских кораблей : ReplyUA.net 17:11
- Закрытие портов и запрет угля: ЕС озвучил пятый пакет санкций против РФ : Bigmir)net Новости 17:09
- 5 апреля 2022, 16:31 ЕС ввел пятый пакет санкций, - глава Еврокомиссии : LB.ua 17:07
- Апрель, 05 в 16:46 Импорт газа, российские корабли и банки: страны ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ : ICTV Факти 17:06
- Евросоюз принимает новый пакет санкций против рф: что запрещают? : From-UA.com 17:05
- ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и ​​другое : УП Європейська правда 17:04
- ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и ​​другое : Business Information Network 17:01
- ЕС вводит запрет на импорт угля из России и вхождение российских судов в европейские порты : Крым.Реалии RFE/RL 16:52
- ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: торговля, транспорт, энергетика : ZN,UA 16:46
- Уголь, банки, суда и автоперевозки: ЕС раскрыл предложения в пятом пакете санкций против России : Український Бізнес Ресурс 16:44
- ЕС вводит пятый пакет санкций против рф и рб: уголь, банки, порты, госзакупки : UA-Футбол 16:44
- Пятый пакет санкций против россии: в Еврокомиссии озвучили свои предложения : Слово і Діло 16:42
- ЕС объявил пятый пакет санкций против рф: детали : Информационное Сопротивление 16:42
- 05.04.2022 :: 16:36 ЕС разрабатывает санкции на импорт российской нефти - глава Еврокомиссии : Транспортный бизнес 16:40
- Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт российского угля и на операции с 4 банками : Fixygen 16:34
- 05.04.22 16:21 5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен : Цензор.Нет 16:32
- ЕС разрабатывает санкции на импорт российской нефти, - глава Еврокомиссии : РБК-Україна 16:31
- 16:23 05.04.2022 Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт российского угля и на операции с 4 банками, включая ВТБ : Интерфакс-Україна 16:31
- Закрытие портов и угольное эмбарго. В ЕС раскрыли состав новых санкций против РФ : РБК-Україна 16:16
- 05.04.2022, 14:11 Лидеры Евросоюза на этой неделе посетят Киев и встретятся с Зеленским : В Час Пик 14:18