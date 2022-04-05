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5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен

5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен (33)

Kramatorsk.info 2022.04.05 17:51
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание пятого пакета санкций против России. По ее словам, они включают в себя закрытие портов для российских судов, угольное эмбарго и еще ряд ограничений. Об этом она заявила сегодня на брифинге. "Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины.
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2022.04.05 (33)

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