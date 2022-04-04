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Орбан должен быть благодарен Украине, что реальность войны не достигла границ Венгрии - МИД

Орбан должен быть благодарен Украине, что реальность войны не достигла границ Венгрии - МИД (9)

Укринформ 2022.04.04 16:47
04.04.2022 16:20 Украина рассчитывает, что новое правительство Венгрии пересмотрит свой подход к помощи нашей стране, чтобы оно отвечало нынешним реалиям, уровню угрозы безопасности со стороны россии и уровню зверств российской армии. Как передает Укринформ, об этом заявил в Фейсбуке пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что в Украине с уважением относятся к волеизъявлению
БУЧА, ОККУПАНТ, ЗВЕРСТВО, ИРПЕНЬ, ГОСТОМЕЛЬ, КИЕВЩИНА, Зеленский, Украина, Россия, Киев
2022.04.05 (9)

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