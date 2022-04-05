В Украине находятся в плену около 600 россиян, - Верещук (5)

Odessa Online 2022.04.05 02:14

02:06 5 апреля 2022 Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время в Украине находятся около 600 пленных российских военных. Об этом Ирина Верещук рассказала в эфире общего телемарафона. Также вице-премьер-министр также напомнила о пленных украинцах, удерживаемых россией. "Говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим