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Зеленский: Статья в РИА "Новости" - одно из доказательств для будущего трибунала

Зеленский: Статья в РИА "Новости" - одно из доказательств для будущего трибунала (16)

Укринформ 2022.04.04 22:32
04.04.2022 22:26 Президент Владимир Зеленский заявил, что статья государственного информационного агентства рф РИА "Новости" под названием "Что россия должна сделать с Украиной?" служит одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников Такое заявление он сделал, выступая перед парламентом Румынии, сообщает корреспондент Укринформа. "3 апреля, когда мир ужаснулся, увидев тела убитых в Буче, на сайте
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2022.04.05 (16)

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