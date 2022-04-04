Зеленский: Статья в РИА "Новости" - одно из доказательств для будущего трибунала (16)

Укринформ 2022.04.04 22:32

04.04.2022 22:26 Президент Владимир Зеленский заявил, что статья государственного информационного агентства рф РИА "Новости" под названием "Что россия должна сделать с Украиной?" служит одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников Такое заявление он сделал, выступая перед парламентом Румынии, сообщает корреспондент Укринформа. "3 апреля, когда мир ужаснулся, увидев тела убитых в Буче, на сайте