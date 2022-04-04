Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

США требуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека

США требуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека (12)

Gazeta.ua 2022.04.04 18:44
РФ могут быть исключены из Совета ООН по правам человека. Фото: Wikipedia Соединенные Штаты Америки обратятся в Генеральную ассамблею ООН и попросят исключить РФ из Совета по правам человека. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила посол США в ООН Линда Томас- Гринфилд, передает Reuters. С таким заявлением она выступила после обвинения Украиной России в убийствах многих мирных жителей в Буче.
РОССИЯ, ПРАВО, СОВЕТ, ЧЕЛОВЕК, БУЧА, ЗВЕРСТВО, Россия, Украина, США, Великобритания, Киев, Нью-Йорк
2022.04.05 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022