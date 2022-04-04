США требуют исключить Россию из Совета ООН по правам человека (12)

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- Расстрелы в Буче - США хотят исключить россию из Совета ООН по правам человека : Наша Столиця 06:21
- Глава МИД Британии: России не место в Совете ООН по правам человека : Повінь.com.ua 05:36
- Апрель, 05 в 3:28 Россию хотят исключить из Совета ООН по правам человека : ICTV Факти 03:36
- 03:06 05.04.2022 США намерены инициировать исключение России из Совета ООН по правам человека - американский постпред : Интерфакс-Україна 03:30
- США пытаются отстранить Россию от правозащитного органа ООН : Українські національні новини 02:47
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- 01:56 05.04.2022 Кулеба о резне в Буче: России нет места в Совете ООН по правам человека : Интерфакс-Україна 02:15
- Пятый пакет санкций ЕС против России введут на этой неделе: что будет включать : Obozrevatel 02:01
- Байден распорядился остановить членство России в Совете ООН по правам человека : Страна.ua 01:31
- Россию хотят исключить из Совета по правам человека ООН : Лига Информ 01:07
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