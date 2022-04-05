Апрель, 05 в 0:57 Придет время, когда каждый россиянин узнает правду - обращение Зеленского (21)

ICTV Факти 2022.04.05 01:06

Владислава Ткаченко Редакторка сайта Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные города на Киевщине - Стоянка, Ирпень и Бучу. Об этом Зеленский сообщил в своем новом обращении. По словам президента, сегодня эти города выглядят не так жутко как вчера, ведь тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц. - Города просто разбиты, на дорогах сожжена военная техника, разбиты и