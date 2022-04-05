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Фокус: Украина

Апрель, 05 в 0:57 Придет время, когда каждый россиянин узнает правду - обращение Зеленского

Апрель, 05 в 0:57 Придет время, когда каждый россиянин узнает правду - обращение Зеленского (21)

ICTV Факти 2022.04.05 01:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайта Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденные города на Киевщине - Стоянка, Ирпень и Бучу. Об этом Зеленский сообщил в своем новом обращении. По словам президента, сегодня эти города выглядят не так жутко как вчера, ведь тела убитых украинцев уже забрали с большинства улиц. - Города просто разбиты, на дорогах сожжена военная техника, разбиты и
БУЧА, ОККУПАНТ, ЗВЕРСТВО, ИРПЕНЬ, САНКЦИЯ, КИЕВЩИНА, Зеленский, Россия, Украина, Киев, Польша, Германия, HU
2022.04.05 (21)

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