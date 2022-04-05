Апрель, 05 в 0:57 Придет время, когда каждый россиянин узнает правду - обращение Зеленского (21)

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- Дикая статья в РИА Новости. Зеленский считает, что она важна для трибунала : Спорт.ua 06:36
- 05 апреля 2022 04:09 Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика : Экономика.com.ua 06:34
- Геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой: инфографика : ЛІГАБізнесІнформ 05:38
- Увидев резню в Буче, Байден назвал путина нехорошим словом : Спорт.ua 05:36
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- Устроенный россиянами геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой : Укринформ 04:32
- Устроенный россиянами геноцид в Украине может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой : MY.UA 04:31
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- РФ создает информационный пузырь о геноциде украинцев в Буче: детали : ТСН.ua 03:16
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- После Бучи оккупанты начали прятать следы своих преступлений, но мы все равно их докажем, - Зеленский : Obozrevatel 01:01
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- Зеленский посетил Бучу и рассказал о геноциде украинцев : InfoKava.com 00:52
- Кулеба обсудил с генсеком ООН ситуацию с безопасностью в Украине и "Бучанскую резню" : УНИАН 00:48
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