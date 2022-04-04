"Путин - военный преступник": Байден отреагировал на зверства российской армии в Буче (ВИДЕО) (12)

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- 00:44 05.04.2022 Оккупанты на других оккупированных территориях будут пытаться спрятать следы своих преступлений - Зеленский : Интерфакс-Україна 01:00
- Зеленский: Россияне, вероятно, будут пытаться скрыть следы преступлений в Украине : Українська правда 00:40
- Члены ЕС обсудят нефтяное эмбарго против РФ после военных преступлений в Буче : World News 23:55