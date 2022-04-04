Путин является жестоким военным преступником, и судить его должны на реальном процессе - Байден (28)

Всеукраинские вести 2022.04.04 23:56

4.4.2022 23:04 Заявление главы Белого дома последовало после освобождения от российских оккупантов Киевской области и обнаружения там сотен убитых захватчиками мирных жителей, в частности в Буче. Байден назвал Путина "жестоким" и подчеркнул, что происходящее в Буче "возмутительно и все это видят". По его словам, необходимо собрать материалы для "реального судебного процесса" над военными преступниками.