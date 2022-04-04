Путин является жестоким военным преступником, и судить его должны на реальном процессе - Байден (28)

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- Зеленский напомнил "всем скабеевым" о судьбе идеолога нацизма Штрайхера : Goodnews.ua 07:01
- Все скабеевы, мудозвоны и фронтовые лжецы проведут финал своей жизни за решеткой - Зеленский : Gazeta.ua 06:44
- Канцлер Австрии посетит Украину : Новое Время 05:46
- Зеленский об обоснованиях росСМИ геноцида украинцев: Они даже не прячутся : FinOboz 05:33
- Зеленский об обоснованиях росСМИ геноцида украинцев: Они даже не прячутся : ДнепрCity.net 05:33
- Президент: всем скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в москве стоит запомнить - финал вашей жизни будет за решеткой : Українські національні новини 04:47
- Зеленский анонсировал свое выступление на Совбезе ООН : Сегодня.ua 04:16
- Апрель, 05 в 4:01 США планируют объявить о новых санкциях против России на этой неделе : ICTV Факти 04:06
- Владимир Зеленский: Российским пропагандистам сейчас может удаться только одно - наработать на приговор будущего трибунала : Одесский Наблюдатель 04:03
- Макрон заявил о необходимости новых мощных санкций против России из-за зверства в Буче : Повінь.com.ua 03:34
- Зеленский об обоснованиях росСМИ геноцида украинцев: Они даже не прячутся : РБК-Україна 03:31
- Макрон заявил о необходимости новых мощных санкций против России из-за зверства в Буче : Новости без границ 03:10
- Зеленский напомнил "всем скабеевым" о судьбе идеолога нацизма Штрайхера : Укринформ 03:17
- Зеленский напомнил "всем скабеевым" о судьбе идеолога нацизма Штрайхера : MY.UA 03:16
- Зеленский - российским пропагандистам: в 2022 году не казнят, но финал вашей жизни будет в тюрьме : Obozrevatel 02:46
- Германия высылает 40 российских дипломатов из страны : Сегодня.ua 02:46
- Зеленский - пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет за решеткой в лучшем случае : Новости Донбасса 01:32
- Зеленский: Скабеевым, вечерним мудозвонам, фронтовым лжецам и их руководителям в Москве стоит запомнить: финал вашей жизни будет за решеткой. В лучшем случае : Гордон 01:36
- Германия высылает 40 российских дипломатов из-за бойни в Буче : Соцпортал 01:34
- Российским пропагандистам не удастся скрыть правду о преступлениях РФ, разве получится наработать на трибунал, - Зеленский : Еспресо TV 01:04
- Зеленский - пропагандистам России: финал вашей жизни в лучшем случае будет за решеткой : РБК-Україна 01:01
- В наше время не казнят, но все скабеевы и другие мудозвоны закончат за решеткой, - Зеленский : 24 канал 01:00
- Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину в ближайшее время : РБК-Україна 00:46
- Ваш финал будет за решеткой, в лучшем случае - обращение Зеленского : Вести.ua 00:45
- "Финал вашей жизни будет за решеткой": Зеленский пообещал наказание российским военным преступникам и пропагандистам : Преступности.нет 00:40
- Зеленский - пропагандистам РФ: Финал вашей жизни будет в лучшем случае за решеткой : Українська правда 00:40
- Лидеры Украины и Австрии провели переговоры : MY.UA 00:31
- Путин является жестоким военным преступником, и судить его должны на реальном процессе - Байден : Всеукраинские вести 23:56