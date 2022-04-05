СБУ: рф готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину (42)

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- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе : OstanniPodii.com 19:14
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- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Матриця свободи 18:28
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину - СБУ : РИА Мелитополь 18:25
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Ukrainian Bessarabia 18:15
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- 2022.04.05 Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : RUpor.info 17:42
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Днепровский городской портал 17:37
- 5 апреля 2022, 16:59 РФ готовит провокации для обвинений украинской армии: новые зверства в Мариуполе : Dialog.ua 17:26
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- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Кривбасс On-Line 16:52
- россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину - СБУ : ПрессОрг24 16:45
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Измаил вечерний 16:45
- Сегодня, 16:28 Россия готовит масштабный фейк в Мариуполе, чтобы обвинить Украину в убийстве мирных жителей - СБУ : ReplyUA.net 16:41
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину - СБУ : Front News International 16:36
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- 16:09 05 Апр 2022 Российские оккупанты готовятся к провокации в Мариуполе, чтобы обвинить Украину в убийствах мирных жителей, - СБУ : Рубрика 16:29
- Россия готовится к масштабной провокации в Мариуполе - СБУ : Сегодня.ua 16:02
- россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину - СБУ : Українські національні новини 15:47
- Россияне готовят масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину в геноциде : Gazeta.ua 15:44
- Буча - лишь начало правды о россии: Подоляк призвал дать Украине тяжелое вооружение : Слово і Діло 15:42
- Хотят собрать тела убитых мариупольцев и обвинить во всем Украину. В СБУ предупредили о провокации России : Страна.ua 15:31
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе для обвинения Украины : Днепр Час 15:29
- СБУ: россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Odessa Online 15:14
- россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : Укринформ 15:17
- россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину : MY.UA 15:16
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину - СБУ : УНИАН 15:15
- Россия хочет отвлечь внимание от Бучи новым зверством - СБУ : Телеграф.com.ua 15:13
- Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе с целью обвинить в ней Украину : Mrpl.City 15:12
- РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину - СБУ : Гордон 15:06
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