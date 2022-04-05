СБУ: рф готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину (42)

Спорт.ua 2022.04.05 19:36

Оккупанты планируют представить убитых как массовых жертв украинских войск 05.04.2022 18:50 Масштабную провокацию в Мариуполе готовит рф, чтобы обвинить в ней Украину. Оккупанты планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же русскими, и представить их, как массовых жертв украинских войск, сообщает Служба безопасности Украины. СБУ: "Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира.