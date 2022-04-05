Евросоюз проснулся. Стали известны подробности новых санкций к рашкостану (26)

Спорт.ua 2022.04.05 17:36

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила детали 05.04.2022 17:00 Стали известны подробности новых санкций Евросоюза, которые накладываются на россию из-за военного вторжения в Украину. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила подробности: Запрет на импорт российского угля, потери рф составят 4 млрд евро в год. Полный запрет на транзакции четырех ключевых российских банков, включая ВТБ.