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04.04.22 14:20 Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны

04.04.22 14:20 Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны (1)

Цензор.Нет 2022.04.04 18:04
Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины. При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили
ГРУЗИЯ, КОНТРАБАНДА, КОНТРАБАНДИСТ, ОККУПАНТ, КАНАЛ, САНКЦИЯ, Гарибашвили, Грузия, Россия, Украина, Ирак
2022.04.05 (1)

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