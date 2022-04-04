04.04.22 14:20 Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны (1)

Цензор.Нет 2022.04.04 18:04
Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения
обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения.
Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды,
которые проходят, в частности, по территории Грузии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны
Украины.
При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили
ГРУЗИЯ, КОНТРАБАНДА, КОНТРАБАНДИСТ, ОККУПАНТ, КАНАЛ, САНКЦИЯ, Гарибашвили
, Грузия
, Россия
, Украина
, Ирак