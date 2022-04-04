04.04.22 14:20 Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, - ГУР Минобороны (1)

Цензор.Нет 2022.04.04 18:04

Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины. При этом сообщается, что представители грузинских спецслужб получили