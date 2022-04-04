04 апреля 2022, 17:51 Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе сложная, надеется на посредничество Турции в этом вопросе (видео) (4)

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- Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы.. : Цензору.нет 05:20
- Зеленский о ситуации в Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : Центр журналистских расследований 02:45
- Зеленский о ситуации в Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы : Центр журналистских расследований 02:45
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