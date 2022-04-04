04 апреля 2022, 17:51 Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе сложная, надеется на посредничество Турции в этом вопросе (видео) (4)

Восточный Вариант 2022.04.04 18:46

Президент Владимир Зеленский признает, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, он надеется на посредничество Турции. Сказал Зеленский в Буче, отвечая на вопрос УП На вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Маируполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава государства ответил. "В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций.