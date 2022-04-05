В Пологах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу (30)

Укринформ 2022.04.05 09:17

05.04.2022 09:00 В городе Пологи Запорожской области, который находится во временной оккупации, войска рф захватили и заминировали районную больницу. Об этом в Телеграме сообщает Запорожская ОВА, передает Укринформ. "Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в учреждение", - говорится в сообщении.