В Пологах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу (30)

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- Оккупанты заминировали своих военных в Пологовской больнице : Позиция 14:03
- В Пологах оккупанты заминировали больницу : ThePharma.Media 13:51
- В Запорожской области оккупанты заминировали районную больницу : ВместеZP.org 13:53
- 5 апреля, 13:02 В Запорожской области оккупанты заминировали больницу со своими ранеными солдатами : Думская.net 13:33
- В оккупированных Пологах оккупанты заминировали райбольницу : Dnepr.Info 13:26
- Минирование больницы и фейковые повестки: новые преступления оккупантов в Запорожской области : Акцент.zp.ua 12:14
- 05.04.2022 11:44 В Запорожской области pоссийские oккупанты заминировали больницу,- ОВА : Аргументы и Факты Украина 12:09
- В Пологах оккупанты захватили и заминировали больницу : IPnews 11:53
- В Запорожской области оккупанты заминировали больницу - ОГА : Слово і Діло 11:42
- На Запорожье в Пологах оккупанты захватили и заминировали центральную райбольницу : Судебно-юридическая газета 11:38
- В Запорожской области российские военные заминировали больницу : Вести.ua 11:15
- Какая ситуация в Запорожской области на 5 апреля : SkyNewsZP 11:04
- В городе Пологи на Запорожье оккупанты заминировали больницу : Парламент.UA 10:55
- В Запорожской области войска РФ заминировали больницу - ОВА : MY.UA 10:46
- На Запорожье военные РФ захватили и заминировали больницу : Bigmir)net Новости 10:39
- В Пологах оккупанты заминировали больницу, выгнали наш персонал и пациентов : Gorsovet.com.ua 10:38
- 05.04.22 10:21 Оккупанты пытаются создать "народную милицию" в Мелитополе, - Запорожская ОГА : Цензор.Нет 10:32
- В Пологах оккупанты захватили и заминировали центральную райбольницу : 24 канал 10:30
- В Запорожской области оккупанты захватили и заминировали больницу: в ней раненные военные РФ : РБК-Україна 10:16
- Какая ситуация в Запорожской области на 5 апреля : Vgorode.ua 10:16
- В Пологах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу : УНИАН 10:15
- Запорожье: в оккупированных Пологах оккупанты заминировали райбольницу : Українська правда 10:10
- В Пологах оккупанты заминировали районную больницу : DsNews 09:46
- 09:04 05.04.2022 В Мелитополе оккупанты пытаются создать т.н. "народную милицию", в Пологах заминировали больницу : Интерфакс-Україна 09:49
- В Запорожской области российские военные заминировали больницу : РИА Мелитополь 09:25
- В Пологах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу : Укринформ 09:17
- В Пологах на Запорожье оккупанты захватили и заминировали больницу : MY.UA 09:16
- В Пологах оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной райбольницы : Повінь.com.ua 04:26
- В Пологах оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной райбольницы : Новости без границ 03:48
- Оккупанты в Пологах выгнали пациентов из больницы и разместили своих раненых, - Генштаб : Время новостей 02:14