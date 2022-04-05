Президент Германии заявил, что его поддержка "Северного потока-2" была ошибкой (9)

Повінь.com.ua 2022.04.05 06:19

05.04.2022 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода "Северный поток-2" была очевидной ошибкой. Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на welt. Федеральный президент впервые заявил о собственных ошибках и ошибках в своей политике в отношении России. "Мое соблюдение "Северного потока-2" было явно ошибкой.