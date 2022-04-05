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Сервис Airbnb больше не обслуживает россиян и белорусов по всему миру

Сервис Airbnb больше не обслуживает россиян и белорусов по всему миру (34)

Соцпортал 2022.04.05 08:34
08:00, 05.04.2022 Airbnb больше не обслуживает россиян и белорусов Олег Павлось Сервис Airbnb по бронированию жилья по всему миру приостановил свою деятельность в России и Беларуси. Сообщается, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование. Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси.
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