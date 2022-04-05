"Есть 3 выхода": США запретили рф гасить долг из замороженных средств (23)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.04.05 13:20

В понедельник Соединенные Штаты запретили правительству россии выплатить собственникам своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов американских банков, преследуя цель усилить давление на москву и сократить ее активы в долларах США. Об этом сообщает Reuters. Согласно санкциям, введенным после вторжения поссии в Украину 24 февраля, валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены.