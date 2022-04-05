"Есть 3 выхода": США запретили рф гасить долг из замороженных средств (23)

- Кремль подталкивают к дефолту. США запретили России выплачивать госдолг из подсанкционных счетов : Український Бізнес Ресурс 13:44
- В шаге от дефолта: США запретили России платить по суверенному долгу с американских счетов : Минфин 13:38
- Минфин США заблокировал выплату по российским евробондам : Fixygen 13:34
- "Есть 3 выхода": США запретили рф гасить долг из замороженных средств : Николаевский центр журналистских расследований 13:20
- Минфин США запретил РФ выплачивать долги с замороженных американских счетов : Медиавектор 13:12
- Дефолт стучится в дверь. Россия не смогла полностью выплатить свои последние внешние долги : Экономика от Пророка 12:34
- США подталкивают Россию к дефолту - запретили гасить долг из замороженных средств : УП Європейська правда 12:34
- США приблизили РФ к дефолту : Online.ua 12:13
- США запретили РФ обслуживать госдолг из замороженных счетов, - Reuters : Судебно-юридическая газета 11:38
- Штаты запретили России платить по госдолгу с замороженных счетов : Главное 11:35
- 14 минут назад США запретили России обслуживать долги с американских счетов. РФ придется выбирать между дефолтом и сокращением финансирования войны : Дело.ua 11:08
- РФ запретили обслуживать долги со счетов в США. У нее три выхода, среди которых - дефолт : IBF.ua 10:53
- США и не думают выпускать РФ из дефолта : Регион Киев Медиа 10:49
- США запретили России платить по госдолгу с замороженных счетов, приблизив дефолт : РБК-Україна 10:48
- США не разрешат России проводить выплаты по долгу с американских счетов : Укрудпром 10:44
- Россию толкнули к дефолту: США неожиданно отрезал власти Путина от банковских счетов : РИА Мелитополь 10:25
- США и не думают выпускать РФ из дефолта : NewsSky.com.ua 10:14
- США не разрешат России проводить выплаты по долгу с американских счетов - медиа : Business Information Network 10:01
- РФ запретили обслуживать долги со счетов в США. У нее три выхода, среди которых - дефолт : ЛІГАБізнесІнформ 09:54
- США не разрешат России проводить выплаты по долгу с американских счетов - медиа : УП: Економічна правда 09:34
- Россия не смогла полностью выплатить свои последние внешние долги : ZN,UA 08:46
- 05.04.2022, 08:20 США блокируют выплаты РФ по российскому суверенному долгу - Reuters : TeleTrade Украина 08:41
- Россию толкнули к дефолту: США неожиданно отрезал власти Путина от банковских счетов : Obozrevatel 07:46