Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Есть 3 выхода": США запретили рф гасить долг из замороженных средств

"Есть 3 выхода": США запретили рф гасить долг из замороженных средств (23)

Николаевский центр журналистских расследований 2022.04.05 13:20
В понедельник Соединенные Штаты запретили правительству россии выплатить собственникам своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов американских банков, преследуя цель усилить давление на москву и сократить ее активы в долларах США. Об этом сообщает Reuters. Согласно санкциям, введенным после вторжения поссии в Украину 24 февраля, валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены.
ДОЛГ, МИНФИН, ВЫПЛАТА, ОБЛИГАЦИЯ, РЕЗЕРВ, ДОЛЛАР, Россия, США, Москва, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022