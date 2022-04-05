Экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине после Донбасса (33)

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- Апрель, 05 в 11:13 Путин хочет контролировать Восточную Европу и разрушить НАТО - экс-командующий : ICTV Факти 11:36
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- Экс-командующий НАТО в Европе назвал город, который станет следующей целью РФ : From-UA.com 10:35
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