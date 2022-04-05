Экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине после Донбасса (33)

ТСН.ua 2022.04.05 09:32

09:22, 05.04.22 Путин хочет разрушить НАТО, говорит Кларк. Бывший командующий НАТО Вэсли Кларк предупредил, что настоящая цель диктатора Путина - установление "полного контроля над Восточной Европой", чтобы разрушить НАТО. Об этом Кларк сказал в эфире CNN. По его мнению, сейчас Путин только делает вид, что ему нужна только Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".