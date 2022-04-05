Апрель, 05 в 9:06 Над Днепропетровской и Ровенской областями сбили по две ракеты РФ (34)

ICTV Факти 2022.04.05 09:36

Татьяна Забожко редактор ленты Ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны Украины сбили по две российские ракеты в Днепропетровской и Ровенской областях. Новостями поделились главы областных военных администраций Валентин Резниченко и Виталий Коваль. В одном из сел Днепропетровской области обломки ракеты повлекли за собой незначительное возгорание. - К счастью, никто не пострадал.