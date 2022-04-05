В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба (58)

- Оккупанты обстреляли гражданское судно в Мариуполе : Online.ua 14:13
- 05.04.2022 13:10 В порту Мариуполя тонет обстрелянное oккупaнтами гражданское судно : Аргументы и Факты Украина 14:09
- Апрель, 05 в 13:39 В порту Мариуполя тонет обстрелянное РФ гражданское судно под доминиканским флагом - МВД : ICTV Факти 14:06
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими войсками гражданское судно : Fin.org.ua 14:04
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами иностранное судно: есть раненый : ПрессОрг24 13:45
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное рашистами гражданское судно : Измаил вечерний 13:45
- Оккупанты обстреляли иностранное судно в порту Мариуполя: есть раненый : ПрессОрг24 13:44
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно: есть раненый : Судебно-юридическая газета 13:38
- 12:24 05 Апр 2022 В заблокированном порту Мариуполя российские войска обстреляли гражданское судно, из-за пробоины судно тонет : Рубрика 13:29
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно : Завтра.UA 13:19
- Оккупанты в порту Мариуполя обстреляли гражданское судно: есть жертвы : Бессарабiя.UA 13:17
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно : UA-Футбол 13:14
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное военными рф иностранное судно : Слово і Діло 13:12
- Сегодня 12:59 Гражданский торговый сухогруз Azburg (флаг Dominicana, судовладелец Malta), находившийся на 16-м причале Мариупольского морского порта, обстреляли российские нацисты : Весь Харьков 13:10
- В порту Мариуполя тонет иностранное грузовое судно, которое обстреляли российские оккупанты : Преступности.нет 13:10
- В порту Мариуполя горит и тонет иностранное торговое судно : Bigmir)net Новости 13:09
- Оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики: есть раненный : ТСН.ua 13:02
- 05.04.22 12:32 В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО : Цензор.Нет 13:02
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами иностранное гражданское судно : ЛІГАБізнесІнформ 12:54
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба : Kramatorsk.info 12:51
- Уходит под воду: армия рф обстреляла гражданское судно возле Мариуполя : Znaj.ua 12:46
- "Идет под воду, ранен член экипажа". В порту Мариуполя оккупанты обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканы : Новое Время 12:46
- В Мариуполе тонет обстрелянное военными РФ судно под флагом Доминиканы: есть раненый : УНИАН 12:45
- В порту Мариуполя тонет гражданское судно под флагом Доминиканской Республики : КП в Украине 12:45
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими войсками гражданское судно : Укрудпром 12:44
- Оккупанты обстреляли гражданское судно в порту Мариуполя - оно тонет : Gazeta.ua 12:44
- 30 минут назад В Мариупольском порту войска РФ обстреляли сухогруз под доминиканским флагом (ФОТО, ВИДЕО) : Дело.ua 12:43
- В украинском порту оккупанты обстреляли иностранное гражданское судно: "Все разгромлено. Есть раненые" : Politeka 12:40
- 05.04.2022 :: 12:32 В порту Мариуполя терпит бедствие обстрелянное российскими захватчиками гражданское судно : Транспортный бизнес 12:40
- В Мариуполе оккупанты обстреляли иностранное судно, - есть раненые : Николаевский центр журналистских расследований 12:40
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное рашистами судно под флагом Доминиканской Республики (ВИДЕО) : Iнше ТВ 12:36
- Горит и идет на дно: военные РФ обстреляли гражданское судно в Мариуполе : Фокус 12:35
- В порту Мариуполя тонет гражданское судно, которое обстреляли российские оккупанты : Obozrevatel 12:31
- В Мариуполе тонет иностранное судно, которое обстреляли оккупанты : 24 канал 12:30
- 05.04.2022 в 12:17 В Мариуполе тонет доминиканское судно после обстрела оккупантами : InfoResist.org 12:30
- В порту Мариуполя оккупанты разбомбили иностранное судно. Есть раненные : Матриця свободи 12:28
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими военными гражданское судно : DsNews 12:11
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное рашистами гражданское судно : Odessa Online 12:16
- 11:55 05.04.2022 В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими захватчиками гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа : Интерфакс-Україна 12:15
- Рашисты обстреляли в порту Мариуполя иностранное судно: есть раненные : Апостроф 12:15
- В Мариуполе тонет гражданское судно: его обстреляли оккупанты (видео) : Парламент.UA 12:15
- 12:06 05.04.2022 В порту Мариуполя после обстрела россией тонет гражданское судно : Петр и Мазепа 12:10
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно : Українська правда 12:10
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно : Главное 12:05
- В Мариуполе тонет обстрелянное россиянами гражданское судно под иностранным флагом : Еспресо TV 12:04
- В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно : УП: Економічна правда 12:04