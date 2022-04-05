В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба (58)

Kramatorsk.info 2022.04.05 12:51

В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно. Как отмечается, ночью, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов. Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и