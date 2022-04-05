ПВО Украины сбила четыре крылатые ракеты, выпущенные рашистами с территории Беларуси (43)

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- 05.04.22 10:58 Вчера российская ракета типа "Калибр" была сбита из обычной, далеко не новой пушки, - ВМС : Цензор.Нет 11:02
- 5 апреля 2022, 10:14 Ночью два российских СУ-35 нанесли ракетный удар с территории Беларуси : LB.ua 10:55
- 09:57 05.04.2022 Украинская ПВО ночью уничтожила три вражеские крылатые ракеты и повредила еще одну : Интерфакс-Україна 10:49
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