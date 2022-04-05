ПВО Украины сбила четыре крылатые ракеты, выпущенные рашистами с территории Беларуси (43)

ОстроВ 2022.04.05 10:40

05.04.2022 10:33. Противовоздушная оборона Украины ночью 5 апреля сбила 4 крылатые ракеты, выпущенные рашистами с территории Беларуси. Об этом сообщает в Фейсбук Воздушное командование "Захід" ВС ВСУ. Согласно сообщению, ночью 5 апреля пара российских истребителей Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. "Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской