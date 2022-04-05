Ущерб, причиненный аэропорту Борисполь из-за войны, составил 3,5 млрд гривен, - Кубраков (24)

Центр Транспортных Стратегий 2022.04.05 12:21

5 апреля 2022, 11:40 По словам министра, "Укрпошта" за первый месяц войны потеряла более 500 млн грн дохода. Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что по предварительным подсчетам ущерб, причиненный международному аэропорту Борисполь из-за войны, составил 3,5 млрд грн, пишет ЦТС. "Алексей Дубревский, генеральный директор МА ГП "Борисполь" продолжал работу в аэропорту.