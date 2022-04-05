Ущерб, причиненный аэропорту Борисполь из-за войны, составил 3,5 млрд гривен, - Кубраков (24)

- Потери "Укрпочты" за первый месяц войны превысили 500 млн. гривен : Укрудпром 14:14
- Укрпочта из-за войны потеряла 500 млн грн, "Борисполь" - 3,5 млрд грн : Позиция 14:11
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- "Укрпошта" потеряла 500 млн грн, Бориспольский аэропорт - 3,5 млрд грн : MC Today 13:11
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- 38 минут назад Кубраков: "Укрпочта" за месяц войны потеряла более 500 млн грн, "Борисполь" - 3,5 млрд грн : Дело.ua 12:38
- Укрпошта за месяц войны потеряла 500 млн грн, аэропорт Борисполь - 3,5 млрд грн : Комета-Кропивницкий 12:35
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- Укрпошта потеряла более 500 млн грн доходов за месяц войны : Новое Время 12:31
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- Аэропорт "Борисполь" за месяц войны потерял 3,5 млрд грн доходов : Вести.ua 12:15
- Бориспольский аэропорт потерял 3,5 млрд гривен доходов, "Укрпошта" - полмиллиарда : Укрудпром 12:14
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- 11:12 05.04.2022 "Укрпошта" за первый месяц войны потеряла более 500 млн грн доходов : Интерфакс-Україна 11:31
- Бориспольский аэропорт потерял 3,5 миллиарда доходов, Укрпочта - 500 миллионов : УП: Економічна правда 11:04
- Укрпошта за месяц войны потеряла 500 млн грн, аэропорт Борисполь - 3,5 млрд грн : ЛІГАБізнесІнформ 10:54
- Аэропорт "Борисполь" потерял 3,5 млрд гривен, Укрпошта - более 500 млн : Телеграф.com.ua 10:43