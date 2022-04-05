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Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным

Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным (23)

ТСН.ua 2022.04.05 12:02
11:49, 05.04.22 Вся инфраструктура готова к тому, чтобы вывезти раненых и погибших. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция согласилась эвакуировать раненых и убитых жителей Мариуполя из Бердянска. Турция выступит посредником. Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ. "Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты.
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