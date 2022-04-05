Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным (23)

- Зеленский: У нас все готово, чтобы вывезти из Мариуполя раненых и погибших : NewsMir.info 14:06
- Турция на кораблях готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе, но из Бердянска - Президент : Українські національні новини 13:47
- Турция на кораблях готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе, но из Бердянска - Президент : ПрессОрг24 13:45
- Стало известно, как будут вывозить раненных и погибших украинских военных из Мариуполя : Фраза.ua 13:35
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- Турция готова забрать убитых и раненых мариупольцев из Бердянска - Зеленский : IPnews 12:48
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- "Есть гуманитарная миссия": Зеленский рассказал, почему пока что нельзя деблокировать Мариуполь : Преступности.нет 12:40
- Надеюсь на эвакуацию убитых и раненых защитников Мариуполя - Зеленский : Bigmir)net Новости 12:39
- Апрель, 05 в 12:33 Ждем согласования от Путина - Зеленский об эвакуации убитых и раненых из Мариуполя : ICTV Факти 12:36
- Зеленский подтвердил, что Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе, но есть нюанс : Obozrevatel 12:31
- Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным : ТСН.ua 12:02
- 05.04.22 11:46 Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь : Цензор.Нет 12:02
- Турция готова вывезти раненых и погибших защитников кораблями из Бердянска, - Зеленский : 24 канал 12:00
- Турция готова вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но только из Бердянска : РБК-Україна 11:46
- "Есть гуманитарная миссия". Зеленский назвал причину, по которой сейчас невозможна военная деблокада Мариуполя : Новое Время 11:46
- Украина пытается вывезти убитых и раненых защитников Мариуполя - Зеленский : ZN,UA 11:46
- Зеленский: Турция поможет вывезти раненых и убитых украинских военных в Мариуполе через бердянский порт : Inform.zp.ua 11:41
- 11:14 05.04.2022 Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников : Интерфакс-Україна 11:31