Зеленский: Турция готова эвакуировать из Бердянска раненых и убитых, решение только за Путиным (23)

ТСН.ua 2022.04.05 12:02

11:49, 05.04.22 Вся инфраструктура готова к тому, чтобы вывезти раненых и погибших. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция согласилась эвакуировать раненых и убитых жителей Мариуполя из Бердянска. Турция выступит посредником. Об этом он сказал 5 апреля во время интервью украинским СМИ. "Мы договорились на сегодня с Турцией, мы искали посредника, которого будут воспринимать оккупанты.