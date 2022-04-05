В Рубежном оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой (76)

ZN,UA 2022.04.05 13:17

05 апреля, 2022, 12:48 Над местом попадания появилось оранжевое облако. © Telegram/Сергій Гайдай Луганська ОДА В Луганской области в городе Рубежном российские захватчики попали в цистерну с азотной кислотой, сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он призвал жителей региона не выходить из укрытий, а также плотно закрыть все двери и окна, поскольку азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и