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Фельдман сообщил, что конца дня будет принято решение об усыплении тигров и львов из Экопарка

Фельдман сообщил, что конца дня будет принято решение об усыплении тигров и львов из Экопарка (45)

Судебно-юридическая газета 2022.04.05 13:38
12:33, 5 апреля 2022 Вольеры животных разбиты после обстрелов оккупантами. Экопарка больше нет. С такой грустной новостью обратился к харьковчанам Александр Фельдман. При последних прилетах пострадали вольеры тигров, львов и медведей. Администрация рассматривает возможность усыпления животных из-за отсутствия возможности их эвакуации. Решение должны принять сегодня. "Экопарка больше нет.
ОБСТРЕЛ, ВОЛЬЕР, ТИГР, ХИЩНИК, УСЫПЛЕНИЕ, ЖИВОТНОЕ, Фельдман, Харьков, Россия

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