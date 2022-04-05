Фельдман сообщил, что конца дня будет принято решение об усыплении тигров и львов из Экопарка (45)

Судебно-юридическая газета 2022.04.05 13:38

12:33, 5 апреля 2022 Вольеры животных разбиты после обстрелов оккупантами. Экопарка больше нет. С такой грустной новостью обратился к харьковчанам Александр Фельдман. При последних прилетах пострадали вольеры тигров, львов и медведей. Администрация рассматривает возможность усыпления животных из-за отсутствия возможности их эвакуации. Решение должны принять сегодня. "Экопарка больше нет.