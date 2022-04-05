Ашан изолирует свое российское отделение (58)

- Ашан изолирует свое российское отделение : MY.UA 20:01
- "Ашан" частично уходит из РФ, но закрывать магазины пока не будет : Вести-UA 19:50
- Ашан изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки : Минфин 18:38
- В Auchan и Danone заявили о сворачивании работы в России : Завтра.UA 18:19
- Ашан частично прекращает деятельность в России: останавливает инвестиции и поставки : Деньги.ua 18:19
- 05.04.22 17:44 "Ашан" изолирует российский офис: поставок и инвестиций в РФ не будет : Цензор.Нет 18:02
- Auchan решил изолировать российский офис и прекратить инвестиции в РФ : Online.ua 17:13
- Сеть гипермаркетов "Ашан" прекращает поставки в РФ : ВідкритийTV 17:13
- "Ашан" таки уходит с российского рынка : АПК-Информ 17:11
- Ашан изолирует российский офис: никаких инвестиций и поставок : ПрессОрг24 16:45
- Головной офис Auchan принял решение прекратить инвестиции и поставки в россию : Fin.org.ua 16:34
- Никаких импортных товаров и новых магазинов: "Ашан" уходит с российского рынка : Наше Місто Дніпро 16:23
- "Ашан" прекратит поставки в россию : Odessa Online 16:16
- Ашан прекращает инвестиции и поставки в россию : Goodnews.ua 15:53
- Головной офис Auchan принял решение прекратить инвестиции и поставки в Россию : Укрудпром 16:14
- "Ашан" изолирует российский офис: никаких инвестиций и поставок. Но магазины будут работать : MC Today 16:11
- 05 апреля 13:09 Французская Auchan прекращает инвестиции и поставки в Россию. "Ашан Украина" назвала это первым шагом : Forbes Украина 16:04
- 05.04.2022 в 15:56 "Ашан" прекращает инвестиции и поставки в Россию : InfoResist.org 16:00
- "Ашан" сворачивает бизнес в России : Утренний город 15:46
- "Ашан" уходит из России : Gazeta.ua 15:45
- "Ашан" частично прекращает поставки товаров в Россию: как будут работать магазины : Today.ua 15:42
- Auchan изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки в РФ : УП Європейська правда 15:34
- "Ашан" сворачивает бизнес в россии : Finance.UA 15:33
- 14:43 05 Апр 2022 Французская сеть супермаркетов Ашан прекращает инвестиции и поставки в Россию : Рубрика 15:29
- Без инвестиций и поставок: "Ашан" уходит с российского рынка : Dnepr.Info 15:26
- "Ашан" частично уходит из России: не будет импортных товаров и новых магазинов : РИА Мелитополь 15:25
- 05.04.2022, 14:52 "Ашан" сворачивает инвестиции и прекращает поставки в РФ : В Час Пик 15:20
- "Ашан" частично сворачивает свою работу в РФ : Bigmir)net Финансы 15:17
- 15:00 05.04.2022 Головной офис Auchan принял решение прекратить инвестиции и поставки в РФ - "Ашан Украина" : Интерфакс-Україна 15:16
- "Ашан" изолирует российский офис: прекратит поставки и инвестиции : Слово і Діло 15:12
- Французский "Ашан" таки решился прекратить инвестиции в свой российский офис : ОстроВ 15:10
- Апрель, 05 в 15:04 Ашан частично сворачивает работу в России - как это отразится на магазинах : ICTV Факти 15:06
- Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ - "Ашан Украина" : Гордон 15:06
- "Ашан" частично остановил работу в России: поставки и инвестиции прекратятся : Фокус 15:05
- "Ашан" больше не будет инвестировать деньги в свой бизнес в России : Еспресо TV 15:04
- Ашан прекращает поставки и инвестиции в Россию: что это значит : GlamWISH 15:03
- Auchan прекращает инвестиции и поставки в Россию : ЛІГАБізнесІнформ 14:54
- Компания "Ашан" частично сворачивает работу в России : УНИАН 14:48
- Ашан уходит из России : DsNews 14:41
- Ашан изолирует российский офис: никаких инвестиций и поставок : Українські національні новини 14:47
- "Ашан" частично сворачивает свою работу на территории России : РБК-Україна 14:46
- "Первый шаг": французский Ашан прекращает инвестиции и поставки в Россию : Український Бізнес Ресурс 14:44
- Дождались. Auchan изолирует российский офис, прекращает инвестиции и поставки на россию : UA-Футбол 14:44
- Ашан на второй месяц войны таки уходит из россии : Телеграф.com.ua 14:43
- 14:06 05.04.2022 Главный офис Auchan прекращает поставки и инвестиции в Россию : Петр и Мазепа 14:40
- Компания Ашан решила "изолировать российский офис" : Bigmir)net Новости 14:39