Ашан изолирует свое российское отделение (58)

MY.UA 2022.04.05 20:01

5 апреля, 16:48 Руководство компания Ашан решило изолировать свое российское отделение. В частности, главный офис прекращает поставки и инвестиции сети в Россию. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в украинском офисе компании. "Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем - главной офис принял решение - свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении. Что это значит для России?. Не будут открываться новые магазины.