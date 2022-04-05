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Ашан изолирует свое российское отделение

Ашан изолирует свое российское отделение (58)

MY.UA 2022.04.05 20:01
5 апреля, 16:48 Руководство компания Ашан решило изолировать свое российское отделение. В частности, главный офис прекращает поставки и инвестиции сети в Россию. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в украинском офисе компании. "Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем - главной офис принял решение - свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в сообщении. Что это значит для России?. Не будут открываться новые магазины.
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