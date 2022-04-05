Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть, - Госпродпотребслужба (28)

- Цены на гречку, хлеб и макароны в Украине выросли на четверть при каждой второй проверке, - Госпродпотребслужба : Iнше ТВ 20:06
- С начала войны в Украине значительно выросли цены на продукты - Госпотребслужба : ПрессОрг24 19:44
- 05.04.2022 18:35 В Украине с начала войны начали повышать цены на продукты - Госпотребслужба : Аргументы и Факты Украина 19:09
- В Украине значительно подорожали продукты : Lenta.ua 19:08
- В Украине значительно подорожали продукты: как изменились цены : Комментарии.UA 18:35
- С начала войны в Украине значительно выросли цены на продукты - Госпотребслужба : Днепровский городской портал 18:37
- В Украине существенно подорожали почти все продукты питания : Экономика от Пророка 18:34
- Магазины в Украине накручивают цены на ряд продуктов: что удалось узнать : Телеграф.com.ua 18:13
- В Украине подорожали почти все продовольственные товары : Kramatorsk.info 17:51
- С начала войны в Украине значительно выросли цены на продукты - Госпотребслужба : Українські національні новини 17:47
- 05.04.2022 :: 17:27 В Украине подорожали почти все продовольственные товары : Транспортный бизнес 17:40
- За время войны цены на продукты в Украине выросли на 20-25% : Главком 17:35
- За время войны цены на продукты в Украине выросли на 25% : Fin.org.ua 17:34
- В Украине подорожали почти все продовольственные товары : Укринформ 17:17
- С начала войны в Украине значительно подорожали продукты - Госпотребслужба : УНИАН 17:15
- За время войны цены на продукты в Украине выросли на 25% : Укрудпром 17:14
- За время войны в Украине значительно выросли цены почти на все социально значимые продукты : 24 канал 16:30
- Жалуются потребители. Госпотребслужба обнаружила существенное повышение цен на все продтовары : Український Бізнес Ресурс 16:14
- Война в Украине: в Госпродпотребслужбе рассказали, как за месяц выросли цены на продукты : Слово і Діло 16:12
- Сегодня, 15:42 Гречка и макароны подорожали на четверть, а пшеничный хлеб почти на треть : ReplyUA.net 16:11
- Наживаются на войне: как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты : Сегодня.ua 16:02
- Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть : Версии.com 15:52
- Госпродпотребслужба: есть существенное повышение цен почти на все социально значимые продтовары : УП: Економічна правда 15:34
- Апрель, 05 в 15:01 С начала войны хлеб, гречка и лук подорожали больше всего - Госпродпотребслужба : ICTV Факти 15:06
- Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть, - Госпродпотребслужба : Главное 14:05
- Во время войны в Украине хлеб, гречка и макароны подорожали на 24-28% : MY.UA 14:01
- Во время войны в Украине хлеб, гречка и макароны подорожали на 24-28% : КП в Украине 14:00
- 13:21 05.04.2022 Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть - Госпродпотребслужба : Интерфакс-Україна 13:31