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Фокус: Украина

Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть, - Госпродпотребслужба

Макароны и гречка с начала войны подорожали на четверть, - Госпродпотребслужба (28)

Главное 2022.04.05 14:05
5 апреля 2022 13:54 В Украине в начала военного вторжения страны-террориста РФ наблюдается существенное повышение цен на все продовольственные товары, в частности за период с 23 февраля по 4 апреля крупа гречневая подорожала на 25,5%, макаронные изделия - на 24,5%. Об итогах мониторинга розничных цен на социально значимые продукты питания и товары противоэпидемического назначения сообщается на сайте
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