СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который передавал в Россию военную информацию (42)

Гордон 2022.04.05 17:06

Сегодня 16.43 Служба безопасности Украины задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который передавал в Россию военную информацию. Об этом 5 апреля написала в Facebook пресс-служба СБУ. По имеющимся данным, он сообщал противнику данные об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских лицах, о пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, а также суточные