СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который передавал в Россию военную информацию (42)

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- 05.04.2022 в 13:33 Прокурор Николаевской области сливал россиянам данные об армии и ударах. Он задержан : InfoResist.org 13:45