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В Херсоне оккупантам слили данные местных активистов и участников АТО

В Херсоне оккупантам слили данные местных активистов и участников АТО (27)

Апостроф 2022.04.05 16:45
вторник, 05 апреля 2022, 16:37 Российские оккупанты во временно оккупированном Херсоне "работают" с активистами и военными, они получили на них всю информацию. Об этом в интервью сайту "Украинская правда" рассказал мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев. Оказалось, что "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в Херсоне. У оккупантов оказались личные дела на каждого профильного зама мэра,
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