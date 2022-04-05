В Херсоне оккупантам слили данные местных активистов и участников АТО (27)

Апостроф 2022.04.05 16:45

вторник, 05 апреля 2022, 16:37 Российские оккупанты во временно оккупированном Херсоне "работают" с активистами и военными, они получили на них всю информацию. Об этом в интервью сайту "Украинская правда" рассказал мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев. Оказалось, что "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в Херсоне. У оккупантов оказались личные дела на каждого профильного зама мэра,