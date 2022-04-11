ЕС может начать обсуждение шестого пакета санкций против РФ на следующей неделе - СМИ (38)

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- 12 апреля 2022 09:00 Украина предложила иранскую модель санкций против "Газпрома": что это такое : Экономика.com.ua 12:34
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- Евросоюз ограничил импорт российских удобрений : АПК-Информ 12:11
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- Санкции против российского газа. Киев предложил иранскую модель : DsNews 11:41
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против российского газа : ЛІГАБізнесІнформ 11:54
- Украина предложила "иранские" санкции против российского газа - что это значит : Сегодня.ua 11:31
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : РИА Мелитополь 11:24
- Замминистра энергетики предложил применить в отношении РФ иранскую модель санкций : Український Бізнес Ресурс 11:14
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против российского газа : Новое Время 11:01
- Украина предложила иранскую модель санкций против "Газпрома": что это такое : Finance.UA 10:33
- Евросоюз ввел квоты на импорт калийных и сложных удобрений из россии : PigUA.info 10:14
- Украина предлагает международным партнерам применить в отношении Газпрома "иранскую модель" санкций : Kosatka.Media 09:50
- Деньги не будут идти на войну: Украина предлагает "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : Апостроф 09:45
- "Иранская модель": Украина нашла выход из зависимости от российского газа : Gazeta.ua 09:44
- Украина предложила иранскую модель санкций против "Газпрома" : УП: Економічна правда 09:34
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : Fin.org.ua 09:34
- 12.04.22 09:22 Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : Цензор.Нет 09:32
- Украина предлагает применять "иранскую модель" санкций к российскому "Газпрому" : Парламент.UA 09:25
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : Укрудпром 09:14
- Реальный портрет Путина Кадыров призвал Путина признать Луганск и Донецк независимымиВ России ответили сторонникам войны с УкраинойКакое будущее ждет Луганск, Украину и РоссиюКадыров написал резкое письмо Зеленскому по Донбассу : Луганск.info 08:55
- Украина призывает партнеров применить "иранскую модель" санкций против РФ : UA.news 08:12
- 08:07 12 Апр 2022 Украина предлагает международным партнерам "иранскую модель" санкций в отношении российского газа : Рубрика 08:28
- Украина предлагает "иранские санкции" для российского газа: что это и как будет работать : ZN,UA 08:16
- Украина предлагает "иранскую модель" санкций для российского газа : Goodnews.ua 07:26
- Путин заявил австрийскому канцлеру, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась" : 24 канал 07:30
- Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома" : Українська правда 07:10
- Украина предлагает иранскую модель санкций в отношении российского газа : 24 канал 07:00
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