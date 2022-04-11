ЕС может начать обсуждение шестого пакета санкций против РФ на следующей неделе - СМИ (38)

УП Європейська правда 2022.04.11 18:34

Понедельник, 11 апреля 2022, 17:17 Европейский Союз, возможно, начнет обсуждение шестого пакета санкций против России на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда". По его словам, больше всего дебатов будет вокруг ограничений по нефтепродуктам. "Шестой пакет санкций ЕС против России, скорее всего, представят странам- членам вскоре после Пасхи (17 апреля).